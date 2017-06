Opinión 09-06-2017

Obligo a no olvidarla

El día siete de junio de dos mil diecisiete, salí muy temprano de casa, me había comprometido acompañar al Abogado Gonzalo Bustos Loyola a una audiencia en el Tribunal de Familia. Una mañana lluviosa invitaba a quedarse en el hogar, pero aquello denominado sentido de responsabilidad, me obligó a cumplir.

Se ofrecía tiempo desagradable, frío e intensa humedad. Cielo sin ese azul que despierta alegría y vigor, a quienes padecen de soledad con ausencia de cariño. La gente en la calle con la sonrisa escondida, evitando el saludo para no congelarla.

- Todo soportable, pero…

Aquello que no tiene freno y su golpe detiene el andar, anuda la garganta haciendo brotar lágrimas, a veces invisibles, pero que con su ardor queman el nido de los ojos dejando una huella del grito mudo de ese dolor de ausencia que provoca cuando se va un ser querido. Aquello me detuvo bruscamente la función de todo mi ser; incluso deje de pensar en aquel amor, que me desvela y entorpece mis pasos, cuando me lo comunican…

- ¡MURIÓ CLARITA ROBLEDO BELMAR!

… Generosa, fina, dulce, hermosa y tierna como la primera caricia de nuestras madres cuando nos acunó en su regazo.

En aquel instante se presentó en las pantallas de mi recuerdo, cuando yo era secretario del servicio de Asistencia Judicial que funcionaba en el Tercer piso de la Intendencia de aquellos años, donde la señorita CLARA ROBLEDO BELMAR (Q.E.P.D) llegó para ejecutar su práctica como Egresada de Derecho. El Jefe era Don Carlos Martínez Herrera, a quien con cariño y respeto llamaba “Clarita”, descubriendo en ella una niña inteligente y con amplio espíritu solidario y profesional.

Manuel Troncoso, inspirado románticamente, hace gala de su excelente memoria y disciplinado orden de su particular archivo, para plasmar justicia, en su discurso de merecida ovación, reconociendo los valores de una virtuosa Abogada que por años desempeñó sus servicios con sencillez y lealtad en la Gobernación Provincial de Linares.

No me sorprende flotara un manto de dolor y profundo pesar en sus colegas, familiares y amigos que tuvimos el privilegio de conocerla en el exterior e interior de nuestros corazones. Tampoco dudo que muchos pobladores ofrecieron una oración silenciosa en sus hogares y también en lo principal, tendremos presente que esta página será leída por muchos y aunque pase el tiempo, el Diario obliga a no olvidarla. Al otrosí: Rogamos a Dios, le abra las puertas del cielo.