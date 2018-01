Crónica 02-01-2018

Obras de ampliación del Estadio Fiscal de Talca avanzan de acuerdo a lo planificado

El principal recinto deportivo de Talca contempla la ampliación de su aforo a 16 mil personas

Considerado uno de los estadios más bonitos del país, el Fiscal de Talca ha sido en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, sede de importantes eventos deportivos, como lo fue el sudamericano y mundial sub 17. En sus inicios el antiguo multicolor, albergó 18 mil espectadores, sin embargo, hace algunos años sufrió una reestructuración, lo que bajó su aforo a poco más de 8 mil espectadores.

Esta situación llevó a que los talquinos solicitaran a las autoridades regionales una ampliación de una de las plazas deportivas más importantes el país, petición que finalmente se concretó hace algunos meses, con la aprobación de los recursos por parte del Gobierno Regional para ampliar el querido Estadio Fiscal de Talca a 16 mil espectadores.

Esta relevante obra que ejecuta la Constructora Digua, y que es financiada con dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tiene un avance de 5.5 %.

Esta edificación contempla una inversión de poco más de 8 mil 334 millones de pesos para edificar los codos norte y sur, la cubierta marquesina que envuelve el total del ovalo, baños públicos, locales comerciales y estacionamientos. A eso hay que agregar el rediseño de accesos y vías de evacuación y medidas de mitigación para el impacto del transporte urbano.

En la actualidad, y para que la gente se vaya haciendo la idea, ya se pueden visualizar importantes avances en las vías de evacuación, vías de acceso y el levantamiento de los codos.

La Directora Regional del Instituto Nacional de Deportes del Maule, Alejandra Suazo, comentó sobre la ejecución de las obras.

“Está marchando todo a la perfección, he inspeccionado la obra y se está avanzando de acuerdo a lo planificado, ya hay varias cosas que van muy avanzadas, como el levantamiento de los pilares de los codos, las vías de acceso, entre otros. El talquino y el maulino en general tendrá un estadio de lujo, porque el Estadio Fiscal está quedando espectacular, y con este nuevo rostro no hay duda que será uno de los recintos deportivos y culturales más modernos del país”.

La ampliación del Estadio Fiscal de Talca será de 1.734 metros cuadrados que se suman a los 3.530 metros cuadrados existentes, alcanzando una superficie total de construcción de 5.264 metros cuadrados.