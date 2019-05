Opinión 09-05-2019

Obras históricas que escribió el linarense y hombre público Jorge Ibáñez Vergara

Editadas por el Instituto O”Higginiano del cual fue dirigente. Diputado por la Provincia de Linares en dos períodos y Presidente de esa Cámara (1970-71). Su Curriculum es una sucesión de ascensos por méritos. Una calle, en un sector poblacional de Linares llevará su nombre, aprobado por la Municipalidad. Sus libros están en Bibliotecas de la Región del Maule.

De Catentoa, apartado sector rural de la provincia de Linares, a Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, pasando por altas dignidades públicas, es un hecho poco usual, como fue el caso de Jorge Ibáñez Vergara, nacido en esta Comuna en 1929 y fallecido en Santiago el 2014, a los 85 años.

Ello fue posible, me decía, gracias a mi tía Ester Leiva Vergara, Profesora Normalista, quien no tuvo hijos en su matrimonio y al perder a muy temprana edad a mis padres (Eduardo y María), se hizo cargo de mi persona y me educó hasta los estudios universitarios; pues de otra forma me habría quedado en Catentoa, desempeñando labores agrícolas y picando una yunta de bueyes, sin desmerecer este trabajo.

Su trayectoria

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de Hombres N°1 de esta ciudad y los primeros años de la media, en el Liceo de Hombres de ella; para completar las humanidades en el Internado Nacional “Barros Arana” en Santiago y de ahí a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hasta recibir su Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales.

En 1947 estudiando Derecho, ingresa a la Subsecretaría del Ministerio del Interior. En 1955 es nombrado allí Jefe de Extranjería y entre 1962 a 1964 asume la Jefatura Administrativa en ese Ministerio. Por varios años fue Profesor en la Escuela de Investigaciones (PDI) en la Cátedra de Policía Internacional.

Durante 1964 y parte de 1965 se desempeñó como Director Nacional de Correos y Telégrafos, cargo que dejó al asumir la Candidatura a Diputado por esta Provincia.

Como funcionario del Ministerio del Interior, representó al país en diversos eventos nacionales e internacionales, entre ellos ante la Cruz Roja; en el Comité de Transporte Aéreo; integró la Delegación al Tercer Congreso Latinoamericano de Turismo en la Habana (Cuba) en 1957.

Diputado por esta Provincia en 1965 y 1969 y Presidente de la Cámara (1970 – 71), representándola en eventos internacionales.

Miembro del Instituto O”Higginiano, llegando a ser su Vicepresidente; creador del Club de Leones “La Pirámide” en Santiago y Gobernador Internacional del Leonismo; Miembro del Tribunal Nacional Calificador de Elecciones; perteneció a dos Logias Masónicas en Santiago; por varios años Director de la Revista “Occidente”; militante del Partido Radical y uno de los fundadores de la Socialdemocracia, cuyo proyecto político se frustró en Chile.

El Presidente Alywin lo designó Presidente de ESSAM, dejando para Linares, al decir de muchos, “la mejor agua de Chile”, al lograr su captación de ella por afluentes subterráneos y con una nueva copa en San Antonio.

Casado con María Angélica Beltramí y padre de María Paz (Profesora de Inglés) de Jorge y Pablo, (ambos Abogados) y con varios nietos.

Sus libros

La mayoría de ellos están dedicados al Padre de la Patria Bernardo O”Higgins y editados por su Instituto, todos con favorables opiniones de la crítica especializada, donde afloró sus dotes de escritor e investigador acucioso.

El primero de ellos es “El Conde del Maule”, Nicolás de la Cruz y Bahamonde (1997). Prologado por Oscar Pinochet de la Barra y editado por la Universidad de Talca.

El 2001 publicó “O”higgins el Libertador”; el 2006 “Demetrio O”higgins” prologado por Cristián Guerrero Lira (edición agotada); el 2010 “Pedro León Gallo”, fundador del Partido Radical, editado por la Fundación “Tierra Amarilla”, cuyo prólogo es de Jonás Gómez Gallo.

Colaborador permanente de la Revista del Instituto O”higginiano; como de sus Apartados y Monografías, donde escribió sobre la Reapertura del Instituto Nacional (N°8); Bernardo O”higgins y el Colegio de los Naturales (N°9); Los discípulos de O”higgins (N°11); Visión de Ambrosio O”higgins (N°12) y la Presentación del Libro “El Conde del Maule” (N°15).

En vísperas del Bicentenario de de Chile (2010) me hizo llegar un ejemplar de su libro sobre “Ohiggins el Libertador”, traducida al japonés (su traductor fue Mastoshi Yamamoto), con la siguiente dedicatoria: “Para mi muy apreciado amigo Raúl Balboa Ibáñez, con el deseo de que disfrute la lectura…si puede.”

Mi opinión

Poseía una inteligencia superior y una bonhomía que acercaba. Era transversal en el amplio sentido de la palabra. Nunca preguntaba por sus afinidades partidarias o políticas y en sus audiencias, que daba las mañanas de los domingos, ahí no había distingos de ninguna especie y a todos escuchaba y procuraba solucionarle sus problemas o realizar gestiones en Santiago.

Al ser elegido Presidente de la Cámara de Diputados (el primero de esta provincia y no hemos tenido otro en esta alta dignidad); se produjo un hecho inédito, al juntarse al lado sur del Puente Maule una caravana de vehículos de San Javier y Linares, que en larga fila, recorrieron ambas ciudades, festejando este acontecimiento en la persona del recién electo Presidente, celebrándolo sin distingos de ninguna especie.

Me concedió el honor y posibilidad de ser su Jefe de Gabinete en la Presidencia de la Cámara, donde aquilaté sus dotes de político, con amplitud de criterio, buscando consenso en las diferentes bancadas de Diputados, en la mayoría de los casos con éxito. Tuve la oportunidad allí de conocer a personalidades políticas nacionales y en muchos casos compartir con ellas. ¡Fue una experiencia extraordinaria!.

Su slogan de campaña era ¿Qué dic e mi gente?. Pocos vamos quedando sobre la faz de esta tierra linarense, que podamos corear su apellido, que en su tiempo fue muy popular.

(N. del A. Antecedentes del “Diccionario Biográfico de Chile”; Archivo y conocimiento personal.)



Raúl Balboa Ibáñez (Foto)



