Opinión 23-02-2018

Ocaso de las Religiones

Los albores de una nueva era, el desarrollo de las ciencias y el despertar de nuestra conciencia cósmica, nos permite proyectar nuestra vida de acuerdo a certezas existenciales y no, a creencias religiosas impuestas.

Desde muy niños se nos embaucó con el temor a la muerte, al pecado original, al castigo divino. Desde la antigüedad, fuimos encadenados al capricho de los dioses, por grupos que se apropiaron del conocimiento, ocultándolo y manipulándolo en favor de sus intereses.

Hace más de 6000 años, pueblos semitas desplazados de los grandes imperios, se enfrentaban en guerras y genocidios, buscando prevalecer en territorios tan escasos como estériles en el Medio Oriente. Todos estos Clanes, incipientes Principados o pequeños Reinos. Llevaban a la guerra las imágenes de sus dioses, para infundir temor en el enemigo. Los pocos sobrevivientes de los pueblos derrotados debían asumir las imágenes del dios vencedor y rendirle idolatría, en ceremonias que incluían sacrificios humanos.

El pueblo hebreo, tantas veces derrotado y sometido a esclavitud, adoptó la creencia en un antiguo dios semita (Yavé). Este dios era un Dios espiritual sin imagen, imposible de ser quemado o decapitado en combate. Este dios guerrero e invisible, guiaría a los hebreos desde el cielo.

Después del último cautiverio en Egipto, ya en Palestina por una cuestión de idioma, el dios Yavé pasó a llamarse Jehová.

Jehová Dios guerrero, conducirá los ejércitos judíos contra cananeos, amorreos, jebuseos, amonitas, filisteos y todo pueblo que habitara algún oasis fértil en las márgenes del desierto. Jehová había entregado en potestad la tierra a su pueblo escogido, los judíos.

Siglos después, durante el dominio del Imperio Romano sobre Judea, entre los cientos de profetas que profetizaban en nombre de Jehová, destacó Jesús de Nazaret, educado por la sexta fundamentalista de los Esenios conocedores de las escuelas espiritualistas y filosóficas del Medio Oriente y la India.

Jesús convertido en filósofo de la paz y del amor, tomó distancia de los zelotes, que conducían la rebelión armada contra los romanos y de los sacerdotes del Sanedrín que habían convertido el templo en “cueva de ladrones”.

Jesús tomado por infiltrado en la rebelión armada de los zelotes y como un impostor por los sacerdotes del Sanedrín, al declararse Hijo de Dios, fue denunciado a los romanos para ser procesado y condenado por conspiración.

Jesús había comprendido que toda verdadera rebelión se debía sustentar en un profundo cambio de conciencia en el pueblo judío dado a la ambición, las injusticias y la violencia “ama a tu prójimo como a ti mismo”, sería su mayor enseñanza.

La doctrina de Jesús valoraba a los hombres por sobre los bienes, buscaba poner el dinero al servicio de los hombres y no los hombres al servicio del dinero, como sucede hasta nuestros días.

Los seguidores de Jesús después de su muerte, siguieron impartiendo estas enseñanzas en clandestinidad y puesto que favorecían a la inmensa mayoría, la sexta de los cristianos creció, a pesar de ser perseguidos. Posteriormente, el Imperio, amenazado en sus fronteras y debilitado moralmente; tomó una estratégica medida. Por Decreto Imperial, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio y lo desvirtuó. Nacía la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que convirtió esta doctrina, que procuraba la liberación de los oprimidos, en una maquiavélica religión al servicio de emperadores, reyes y príncipes, dando comienzo a un sinnúmero de dogmas falaces impuestos por temor y coerción.

La sexta beligerante de los zelotes fue masacrada por una Legión Romana en la fortaleza de Masada, sin que Dios acudiera en su auxilio con sus ejércitos de ángeles, como se los había prometido.

Jesús fue juzgado y ajusticiado por conspiración al declararse Hijo de Dios, lo que destruía el poder de los sacerdotes del Sanedrín, sin embargo, años después, en una confabulación maquiavélica, a través de una votación en el Senado Romano, se le reconoce como único Hijo de Dios. Nace la imagen idolatrada de Jesús crucificado, en un brutal manejo de la conciencia humana, con crímenes y genocidios despiadados, como jamás se había visto, y que reina hasta nuestros días.

El Papa comanda ejércitos, corona reyes y emperadores, y comete genocidios en nombre de dios.

Durante los años 1311 – 1312 Beltrán de Goth (Papa Clemente V), en confabulación con Felipe IV, Rey de Francia, dirigió el exterminio de los Templarios, torturándolos hasta la muerte y quemando a sus principales líderes en las hogueras de la Inquisición, todo esto asistido por la Orden de los Dominicos como brazo ejecutor.

En el Concilio de Efeso en el año 431, se aceptó la maternidad divina de María, y en el año 1854, después de la Reforma, se dicta el dogma de la Inmaculada Concepción.

La Iglesia Católica vuelve a la idolatría de las imágenes. Jesús crucificado, las vírgenes y los santos canonizados por ellos mismos.

Durante los años 1242 – 1244, en la Primera Cruzada, el Papa Inocencio III, comete genocidio contra los cristianos cátaros de tendencia gnóstica. Al tomar la ciudadela de los cátaros, el comandante de tropa pregunta al Papa: - ¿Cómo discernimos entre los que son herejes y los que no lo son? - El Papa Inocencio III, responde: - Mátalos a todos y Dios resolverá -.

La rica provincia cátara, después del genocidio, fue entregada por el Papa a la dinastía francesa de los Capetos.

No hay espacio en capitulo alguno, para referirse a las purgas, torturas y matanzas llevadas adelante por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Mención aparte merece EL TRIBUNAL DE LA SANTA INQUISICIÓN.

Así como el pacto de la Circuncisión, instaurado entre Jehová con los judíos, buscaba reprimir las relaciones sexuales anales, para que el pueblo escogido proliferara; el dogma del celibato, impuesto a los sacerdotes, buscó concentrar la riqueza obtenida por lo sacerdotes, mediante la absolución de los pecados y el saqueo en la más alta jerarquía de la Iglesia Católica.

En la conquista de Suramérica, la Iglesia Católica se convirtió en el sostén ideológico de la usurpación, el saqueo y el genocidio contra nuestros pueblos originarios, los que según ellos carecían de alma. Miles de indígenas fueron sacados de sus territorios y trasladados a las minas o a otras zonas de nuestro país, sometidos a vasallaje y esclavitud. Los minerales preciosos como el oro y la plata fueron saqueados a mano llena. Pedro de Valdivia fue derrotado y muerto junto al sacerdote que oficiaba de su guía espiritual, cuando se distrajo resguardando el lavadero de oro de Talcamávida donde extraían un quintal de oro al día.

Durante la traición y asesinato del Inca Atahualpa, la Iglesia obtuvo una pieza colmada de oro y dos piezas colmadas de plata, según los registros históricos. Además, debemos mencionar la crueldad del asesinato del Tupac Amaru, descuartizado vivo, amarrado de pies y manos a cuatro caballos de guerra.

En México, Perú y Chile la historia fue la misma, la usurpación, el saqueo y la muerte para los que oponían resistencia. Nuestro oro robado decora los altares de los Templos de Europa y los inmuebles del Palacio Vaticano. La cacareada evangelización, buscó y aún busca convertir a los seres libres en vasallos o súbditos serviles a los designios de Dios, que no son otros que los designios mercantiles de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

Todas las Sextas Protestantes cumplen la misma función y se guían por el mismo libro sagrado, la Biblia. La Biblia es un libro que no es científico, no es histórico y no es moral. Las peores inmoralidades están avaladas por Dios en la Biblia, cuando se trata de favorecer al pueblo escogido de Dios. Debemos recalcar que la Biblia es un libro espurio amañado a los intereses de los sacerdotes que la compendiaron.

El sólo hecho de que exista un dios que tenga un pueblo escogido, es una aberración conceptual, un trastorno y una manipulación vergonzosa de la fe, dirigida a personas ignorantes.



En vano la Universidades Católicas forman teólogos, para que repitan compulsivamente falsedades que ya no convencen a nadie.



“Ama la verdad y serás libre… ama la mentira y serás creyente”



Moisés Castillo

Poeta