Crónica 28-04-2018

Oceana anuncia que apelará al fallo del tribunal y gremio minero celebra dictamen

El Primer Tribunal Ambiental ordenó que la iniciativa minera portuaria sea evaluada nuevamente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, tras considerar que su votación de rechazo no se habría fundado en aspectos técnicos.



Diversas reacciones a favor y en contra generó el fallo del Primer Tribunal Ambiental a favor del proyecto Dominga. La instancia judicial ordenó que la iniciativa minera portuaria sea evaluada nuevamente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, tras concluir que su rechazo a Dominga no se ajustó a derecho. La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer lamentó la resolución pero enfatizó que "el fallo no se pronuncia sobre lo más importante y cuestionado, que son las deficiencias técnicas del proyecto, y anula la decisión del rechazo por temas formales".

n esa línea, la líder de la organización de conservación marina sostuvo que "la sentencia no se refiere a los efectos e impactos que Dominga producirá en la zona, lo que había fundamentado el rechazo del proyecto en las dos instancias anteriores. Este era el núcleo de la discusión, del que aún no se tiene respuesta alguna". Asimismo, anunció que "acudiremos a la Corte Suprema para que revierta la decisión de este Tribunal, la cual nos parece inapropiada en vista de los argumentos ambientales que justifican el rechazo a Dominga". Por el lado opuesto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, calificó como una muy buena noticia para la minería la decisión del Primer Tribunal Ambiental que acogió la reclamación interpuesta por Andes Iron, titular del proyecto. "Tal como lo señalamos oportunamente, tanto la decisión de la Comisión respectiva como del Comité de Ministros carecieron de una justificación técnica, considerando que este proyecto, que inició su período de tramitación hace más de tres años, cumplía con todas las exigencias que la autoridad ambiental le había hecho", puntualizó el directivo del principal gremio minero del país.