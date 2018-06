Social 15-06-2018

Ocho de cada 10 chilenos afirma que los adultos mayores no reciben un trato digno en Chile

Acceso y condiciones del sistema de salud, calidad del transporte público y facilidades de pago de servicios básicos son los ámbitos donde se perciben las condiciones más adversas para las personas mayores.

La calidad de vida de los adultos mayores ha sido un tema recurrente en la agenda pública en los últimos meses. No obstante, poco se ha hablado del trato que recibe este segmento etario de la sociedad por parte de su entorno.

Un estudio encargado por la Caja de Compensación Los Héroes arrojó cifras preocupantes: el 80% de los chilenos estima que los adultos mayores no reciben un trato digno por parte de la sociedad, evidenciando la mirada autocrítica de nuestro país a las condiciones que enfrentan las personas de más edad en su día a día.

“Cuando hablamos de ‘trato’ nos referimos a cómo, como sociedad, nos relacionamos con los adultos mayores. Qué facilidades damos para que se desenvuelvan con normalidad, cuánto nos preocupamos de su comodidad e integración y cómo aportamos para que sigan participando activamente”, afirmó Soledad Masalleras, gerente Comercial de Los Héroes.

En este sentido, Masalleras expresó su preocupación por el alto porcentaje de chilenos que afirma que el trato brindado no es el adecuado. “Es un llamado de alerta a la autocrítica. Tenemos un problema y es importante que tomemos conciencia de él para resolverlo. No hablamos exclusivamente de temas complejos o sistémicos, sino de pequeñas cosas que podemos hacer para cambiar esta realidad”.

Acceso y condiciones del sistema de salud, calidad del transporte público y facilidades de pago de servicios básicos son los ámbitos donde se perciben las condiciones más adversas para las personas mayores. “Hay problemas que requieren de políticas públicas para resolverse, pero también hay temas en los que todos podemos aportar para darles un buen trato a nuestros adultos mayores. Ceder el asiento en el transporte público u orientarlos en el cumplimiento de un trámite son pequeños gestos que pueden cambiar realidades”, afirmó Masalleras.

Por su parte, el estudio arrojó que esta situación se ha ido agravando con el tiempo y que hoy la gran mayoría de los chilenos (80%) estima que los jóvenes actualmente tienen menos respeto y consideración por las personas mayores que en épocas anteriores. Incluso, es el segmento entre 35 y 54 años quienes son más críticos de la juventud: 87% estima que son menos respetuosos que sus padres.

“Todos vamos a ser adultos mayores y debemos tomar conciencia del problema del trato con el fin de poder cambiar la situación. Si empezamos ahora, los adultos mayores de mañana lo agradecerán”, concluyó Masalleras.

El estudio es coincidente con la celebración, el 15 de junio, del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (establecido por Naciones Unidas a fines del año 2011) y la adopción por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (el año 2015), documento ratificado por Chile en 2017.