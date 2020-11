Nacional 25-11-2020

Ocho de cada 10 mujeres que denuncian violencia de género tiene una mala percepción de la respuesta de Carabineros





“Señora, ¿qué estaba haciendo que su marido le pegó? Si lo sacó de las casillas, es su culpa”. Es lo que recuerda una joven de 20 años de Puente Alto que le dijeron los efectivos de Carabineros que tomaron su denuncia por

violencia intrafamiliar. “Me subieron a un furgón y me llevaron de vuelta a mi casa, me entregaron a mi marido. Por supuesto él continuó golpeándome.

Al final me fui de la casa con lo puesto”, dijo. Así consta en el estudio más reciente de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que explora cuáles son las respuestas que obtienen por parte de Carabineros quienes de- nuncian violencia de género y que fue presentado esta semana, en la antesala del 25N, fecha en que se conmemora la lucha contra este tipo de violencia.

La muestra abarca a 205 mujeres, de las cuales solo un 14% recuerda haber tenido una experiencia buena o neutra. Por el contrario, ocho de cada 10 mujeres tiene una percepción negativa de lo que fue su denuncia. “Tardé dos

años en denunciar, pues tenía miedo de mi ex pareja.

Lo hice recién, debido a que hace poco volvió a intentar tener contacto conmigo. La respuesta de Ca- rabineros fue ‘¿Y por qué tardó tanto? Si quería hacer algo, debió hacerlo antes’”, recuerda en el estudio una joven de 20 años de Pedro

Aguirre Cerda.