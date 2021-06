Deportes 09-06-2021

Ocho proyectos maulinos adjudicados en concurso donaciones con fines deportivos





* Esta es una útil herramienta que tienen las instituciones deportivas de la región maulina para financiar sus actividades y a las cuales se postula a través de los sitios www.mindep.cl y www.ind.cl los diez primeros días de cada mes.





En este Concurso Público participan activamente el Estado de Chile y el sector privado, bajo el compromiso de la promoción y el fomento de la actividad física.

Mindep-IND, cuenta con una herramienta denominada Proyectos Deportivos Susceptibles de Donaciones con Franquicia Tributaria, considerado clave en la gestión, promoción y desarrollo de eventos y actividades que diversas organizaciones deportivas deseen efectuar.

Para ello, reciben aportes económicos de parte de empresas privadas para financiar esas iniciativas.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, explicó “hay ocho proyectos adjudicados, de los cuales hay uno en ejecución tras ser suscrito el convenio correspondiente. Se trata de ´entrenamiento con Karen Roco´, nuestra representante en los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina del Canotaje. Como Mindep-IND existe un compromiso con la promoción y fomento de la actividad física y el deporte, bajo este marco se generan las postulaciones al Registro de Proyectos Deportivos Susceptibles de Donaciones con Franquicia Tributaria. Estas iniciativas deportivas adjudicadas corresponden a los períodos del año pasado. Para este proceso es fundamental contar con el aporte de la empresa privada lo que les permite recuperar vía impuestos una parte del financiamiento, es decir hasta el 58 % de la donación”, dijo la autoridad del deporte regional.

En tanto, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Sebastián Pino Sáez, indicó “estas iniciativas presentadas por diversas organizaciones deportivas fueron presentadas entre mayo a diciembre pasado. De acuerdo al proceso, fueron seleccionados 1 proyecto en el mes de septiembre, 3 proyectos en el mes de octubre y 4 proyectos en el mes de noviembre. Recordar que estas iniciativas seleccionadas se encuentran susceptibles de recibir financiamiento, pero hasta que no se firmen los convenios no se pueden dar por iniciadas”, recalcó la autoridad del deporte maulino.

Se destaca las postulaciones de proyectos de donaciones con fines deportivos adjudicados en la Región del Maule:



SEPTIEMBRE 2020



* Club Deportivo Social y Cultural SIFUP con el proyecto “Entrena con tu hijo- 7° Región del Maule” por $ 10.712.000



OCTUBRE 2020.



* Club Deportivo Alianza de Talca con el proyecto “LIBPRO” por $ 28.560.000.

* Club Deportivo Alianza de Talca con el proyecto “talleres de básquetbol Alianza Talca” por un monto de $ 9.303.260.

* Club Deportivo Alianza de Talca con el proyecto “escuela formativa de básquetbol Alianza de Talca”, por un monto de $ 13.897.640.



NOVIEMBRE 2020



* Club Deportivo Náutico de Constitución con el proyecto “entrenamiento Karen Roco II” por $ 1.750.000.

* Club Deportivo Vikingos de Talca con el proyecto “clínica de balonmano” por $ 2.160.360.

* Corporación Municipal de Deportes de Constitución con el proyecto “mantención de piscinas temperadas” por $ 10.000.000.



En el caso de los proyectos taller y escuela de básquetbol formativo del Club Alianza Talca, su Director Ejecutivo Manuel Miranda, puntualizó “nuestro club apunta al trabajo de semillero y captación de niños y niñas para insertarlos en la actividad deportiva. En los proyectos, la idea es motivarlos hacia el básquetbol a partir de los 8 años, sin embargo nuestro proyecto institucional apunta a niños de 6 y 7 años en adelante. Ese trabajo motor o de coordinación, van involucrados a la actividad física, apoyados por el baloncesto y lleguen en mejor desarrollo para cuando vayan subiendo de categoría. Tenemos más de 50 chicos y, en la medida que se distribuyan en categoría, se transforman en talleres donde se realizan acciones más específicas, con entrenadores y otro tipo de enseñanza”.



Se incorporan a niños y niñas desde los 13 y hasta los 19 años.

Indicar que sólo se encuentra en ejecución tras firmarse el convenio correspondiente, el proyecto “entrenamiento Karen Roco” por $ 1.750.000, postulado y adjudicado por el Club Deportivo Náutico de Constitución.

Para mayores antecedentes de las iniciativas adjudicadas a las postulaciones del Instrumento “Proyectos Deportivos Susceptibles de Donaciones con Franquicia Tributaria”, se puede consultar en los sitios Web www.mindep.cl y/o www.ind.cl.