Policial 13-03-2019

Ocho tenimesistas maulinos clasificaron a los Juegos Nacionales

Selectivo realizado en San Clemente reunió a 64 exponentes. Destacó Camila Castillo que ganó todos sus compromisos.

De alto nivel competitivo resultó el Selectivo de Tenis de Mesa clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales que forman parte de la calendarización anual del Mindep-IND.

La jornada realizada en el Polideportivo de San Clemente, reunió a 64 deportistas, quienes se distribuyeron por grupos de 3 jugadores, clasificando los 2 mejores, tras lo cual se fueron eliminando en partidos posteriores a 5 sets de 11 puntos.

Una gran convocatoria con presencia de más deportistas que en años anteriores.

En damas, dominaron Camila Castillo, Judith Morales, Svetiza Travanic y Macarena Montecino, mientras que, en varones, se impusieron Gustavo Gómez, Andrés Martínez, Fabián Rebolledo y Nelson Poblete.

El tenis de mesa es parte de los Juegos por cuarto año consecutivo.

Destacó Camila Castillo, seleccionada chilena con vasta trayectoria y quien ganó todos sus partidos de las respectivas rondas.

Un rendimiento sobresaliente que emocionó a la campeona regional “Siento una emoción muy grande. Esto es muy importante para mí. Venía saliendo de una lesión súper complicada, pero, gracias a Dios, me pude conectar con lo que sueño. Lo que quiero en mi vida es el tenis de mesa. Estos triunfos me dejan muy feliz, ya que me podré poner la camiseta de mi región en los Juegos Nacionales”, indicó la talentosa deportista.

Al respecto, la Directora Regional del Instituto Nacional del Deporte (IND), Sofía Rengifo Ottone, expresó sus deseos de lo mejor a estos deportistas y los felicitó por su desempeño.

Manifestó que espera “Nos representen de la mejor manera en los Juegos Deportivos Nacionales”.

Los 8 deportistas lograron así los cupos disponibles para representar a la Región del Maule en los Juegos Deportivos Nacionales, programados entre el 17 y 31 de mayo en la Región Metropolitana.