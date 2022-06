Opinión 23-06-2022

Oficinas del futuro: ocho aspectos a tener en cuenta

La pandemia actual no sólo está modificando la forma de relacionarnos, sino que también la manera en que vivimos y trabajamos. Pero no sólo eso, pues en el ámbito laboral el concepto de oficina se está transformando y promete ser distinto en el futuro, aunque ya se observan ciertos cambios y matices en dicho sentido.

En efecto, son muchas las organizaciones de diferentes rubros que, por ejemplo, adoptaron el teletrabajo de manera híbrida y, que producto de ello, redujeron los metros cuadrados de sus instalaciones. Y todo indica que lo anterior va en alza.

En este sentido, quizás muchos se están preguntando ¿Cómo serán las oficinas en el futuro? O ¿Qué características tendrán? Bueno, acá comparto algunas tendencias que visualizamos:

1. Espacios abiertos y trabajadores nómades. Las instalaciones de las empresas tenderán a ser espacios libres de paredes o separaciones que impidan la comunicación, interacción y cooperación entre los empleados, facilitando el intercambio de información. Asimismo, no habrán puestos asignados a un colaborador en particular, pues los espacios serán rotatorios para facilitar el desempeño de los trabajadores nómades, es decir, aquellos que pueden laborar desde cualquier lugar según el proyecto y tareas que estén ejecutando. Además, se pondrá foco en la optimización de la superficie como una manera de generar ahorros, bajar costos y ser más eficientes.

2. Áreas para la creatividad, productividad y relajo. Las oficinas, además, contarán con subespacios colaborativos que potenciarán el trabajo creativo e innovador, como también el rendimiento de los colaboradores. Así un espacio cerrado podrá ocuparse como sala de reuniones o para trabajar individualmente, con mayor tranquilidad y concentración. Pero como no todo es producir, las compañías dispondrán de áreas para el esparcimiento de los empleados, con el fin de combatir el estrés y agotamiento.

3. Muebles ergonómicos e inteligentes. La salud física de los trabajadores será cada vez más importante, por lo que disponer de muebles de calidad, ergonómicos y que incorporen tecnología inteligente será clave para el cuidado y protección de los colaboradores y la prevención de enfermedades laborales.

4. Alta tecnología. Equipamiento computacional de última generación, dispositivos conectados a IoT, sistemas de purificación de aire y regulación de la temperatura ambiental, wifi de alta velocidad, redes corporativas de alta seguridad y servicios alojados en la Nube serán parte de la tónica en la mayoría de las compañías. Las conexiones inalámbricas superarán notoriamente a las del cable, facilitando con ello la movilidad de los trabajadores.

5. Acento en lo natural y en lo reciclado. Las oficinas tendrán una alta presencia de plantas en sus instalaciones y privilegiarán la iluminación natural por sobre la artificial, el uso eficiente del agua y el no empleo de papeles. Asimismo, estarán alineadas con el cuidado del medio ambiente y la huella de carbono, poniendo acento en el uso de material reciclado como una manera de contribuir a una mayor conciencia ecológica.

6. Estructuras horizontales y roles flexibles. Las organizaciones presentarán estructuras cada vez más planas, eliminando así los enclaves burocráticos y facilitando la toma de decisiones, la adaptación a los cambios y la agilización de los procesos. Por otro lado, los roles serán más flexibles según las tareas y objetivos que se quieren conseguir en un momento determinado. Así un trabajador podrá desempeñar diversos papeles según el tipo de proyecto o iniciativa en la que esté participando.

7. Foco en el bienestar de los colaboradores. Los trabajadores y su nivel de satisfacción serán el centro de la atención de las organizaciones, pensando sobre todo en las nuevas generaciones y en la manera de cómo retener a los buenos elementos contentos y felices dentro de cada una de ellas.

8. Interés por crear imagen de marca. Como una forma de atraer a los talentos en las diversas áreas, las organizaciones se esforzarán porque sus oficinas tengan una identidad de marca y cultura propia que sean atractivas para el mercado laboral en el tiempo.





Claudio Oyarzún Fracei, gerente general de HumanNet