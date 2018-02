Nacional 06-02-2018

Ofrecen pasantía a emprendedores chilenos con todo pagado en Estados Unidos

La Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) Professional Fellows Program en inglés, en su convocatoria 2018, llama a postular a todos los chilenos emprendedores entre 25 y 35 años que estén interesados en participar de un programa de capacitación profesional de cinco semanas con todo pagado.La instancia, a realizarse en ciudades como Washington, abrió su proceso de postulación este lunes, plazo que culmina el domingo 4 de marzo. Entre los requisitos para llevar adelante una postulación exitosa se encuentran, aparte de la edad, tener al menos dos años de experiencia en una start-up o en un emprendimiento de carácter social, además de poseer un alto dominio del inglés tanto hablado como escrito y cumplir con las condiciones que solicita la Visa J-1 para estudiantes de intercambio.En sus 5 semanas de duración, YLAI ofrecerá “una completa agenda de actividades entre las que se incluyen la apertura de YLAI 2018 y la asistencia a una conferencia cumbre que se desarrollará en Washington”, indicaron desde la Embajada de Estados Unidos. La pasantía también ofrecerá a los asistentes una asesoría “a cargo de un mentor proveniente de una empresa o una organización no gubernamental quien guiará a los seleccionados en el desarrollo de un plan estratégico, así como su participación en las operaciones diarias de la entidad anfitriona”. YLAI es un programa que forma parte del Departamento de Estado norteamericano y cuenta con el apoyo de Meridian International Center, Atlas Corps, Entrepreneurs’ Organization y universidades de todo Estados Unidos. Quien desee postular lo puede hacer en el siguiente link: https://ylai.state.gov/ fellowship/