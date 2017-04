Opinión 26-04-2017

O’Higgins y la Toma de Linares

Bernardo O’Higgins Riquelme:

- Nació el 20 de agosto de 1778 en Chillán

- Sus padres Don Ambrosio O´Higgins, irlandés y doña Isabel Riquelme de una destacada familia de Chillan.

- Inició sus estudios en su ciudad natal, continuó en Lima y finalizó en Londres. En esta última capital conoce a don Francisco de Miranda de quien obtiene las primeras ideas independentistas.

A comienzos de 1781 fueron detenidos en Santiago, por orden del Gobernador García Carrasco, 3 personas don José Antonio de Rojas y los franceses Antonio Berney y Antonio Gramusset al encontrárseles documentos que los involucraban en una confabulación contra el reino de España (conspiración de los tres Antonios). Los criollos de la capital reaccionan violentamente con esta acción y presionan al Gobernador para que renuncie lo que se materializa pocos días después, nombrando en su reemplazo a don Mateo Toro y Zambrano. Este hecho recordado por O´Higgins y las ideas libertarias que cada día tomaban más fuerza, lo impulso a iniciar con mucha energía la independencia de Chile y organizar la defensa del territorio. Conversa con el coronel de ingenieros don Juan Mackenna solicitando su asesoría para conformar una fuerza capaz de luchar por la libertad de chile. Derivando de lo anterior, crea 2 regimientos de caballería y con los trabajadores de su hacienda organiza el regimiento N° 2 de la Laja. Con fecha 28 de febrero de 1811 es nombrado 2° comandante de esta última unidad con el grado de teniente coronel.

También por esos días supo la resolución de la junta de llamar a elecciones de diputados para la formación de un congreso. O´Higgins fué elegido por aclamación como diputado representante de Los Ángeles. El 5 de abril de 1811 llegó a Santiago para integrarse al Congreso cuando este fuera inaugurado. El 30 de abril, junto con los diputados de provincias, consiguió que fueran integrados a la junta de Gobierno con derecho a voz y voto hasta que se constituyera el Congreso y juntos presentaron una formal protesta por el aumento de 6 a 12 los diputados que serían elegidos en representación de Santiago.

El congreso, compuesto por 42 diputados fue inaugurado solemnemente el 4 de julio de 1811 quedando pendiente la elección de entre ellos de una nueva junta de Gobierno. El grupo de O´Higgins lo componían solo 12 representantes pero, no obstante su escaso número, lograron impedir que se enviaran fondos de las arcas fiscales a España para contribuir a la guerra contra los franceses. Luego, el congreso debatió acaloradamente la cuestión de la elección e incorporación a este de los 12 diputados por Santiago en lugar de los 6 que se habían acordado inicialmente. El 9 de agosto, en una tumultuosa sesión, O´Higgins y los 12 diputados de su grupo abandonaron la sala de sesiones manifestando que informarían a sus pueblos lo sucedido respecto al número de diputados por Santiago. El cabildo de los Ángeles le respondió por carta que aprobaban lo obrado y le indicaban que no aceptara el cambio del número de diputados representantes por Santiago. A fines de agosto sufrió un ataque de reumatismo que lo postró a la cama por los próximos dos meses.

El 4 de septiembre del mismo año José Miguel Carrera, mediante un golpe militar cerró el Congreso y nombro una Junta de Gobierno integrada por Juan Martínez de Rozas, Juan Enrique Rosales y Juan Mackenna. EL 19 de octubre, O´Higgins solicitó y obtuvo del congreso licencia para ausentarse a su hacienda para restablecer su salud. El 15 de noviembre, cuando estaba listo para partir al sur, José Miguel Carrera nuevamente efectuó un golpe militar y designó una nueva Junta de Gobierno, esta vez integrada por el mismo, José Gaspar Marín y Martínez de Rozas, pero como este último se encontraba en Concepción, le solicitó a O´Higgins que lo reemplazara e integrara la junta el 2 de diciembre, José Miguel Carrera, no contento con la marcha del gobierno, mediante un nuevo golpe militar disolvió el congreso a consecuencia de lo cual tanto O´Higgins como Gaspar Marín renunciaron a la junta. Así terminó el primer intento nacional de un Gobierno Representativo.

Entre tanto Juan Martínez de Rozas había constituido una junta de gobierno en Concepción. José Miguel Carrera cuando lo supo concurrió hasta la casa de O´Higgins y consiguió que éste aceptara representarlo en calidad de plenipotenciario ante la junta de Concepción para evitar un enfrentamiento que podría ser fatal para la causa patriota. El 14 de diciembre de 1811 por fin O´Higgins dejó la capital y se encaminó hacia Concepción y su hacienda de Las Canteras con la misión de llegar a un entendimiento entre ambas partes. Luego de lograr un acuerdo con Martínez de Rozas se enteró que Carrera había movido sus tropas hasta el río Maule y con desagrado se dio cuenta que había sido utilizado por éste para ganar tiempo. Es así como en marzo de 1812 dejó Concepción y se dirigió a su hacienda donde tomó el mando de su regimiento y se dirigió a Linares a reunirse con las tropas movilizadas por Martínez de Rozas para oponerse a las del norte.

Inicia su desempeño como militar

Durante el mes de abril de 1812 ambos ejércitos se mantuvieron inmovilizados en las riberas del río Maule. O´Higgins había propuesto atacar de inmediato a las fuerzas de Santiago pero Martínez de Rozas se opuso prefiriendo parlamentar con Carrera, con quien tuvo una reunión y luego ambos decidieron retirar las tropas a sus ciudades y continuar las conversaciones por oficio. Esta inacción de Martínez de Rozas fue muy criticada por los oficiales del ejército del sur y al regresar a Concepción este había perdido todo su prestigio. A fines de mayo O´Higgins regreso definitivamente a su hacienda de Las Canteras con la intención de preocuparse exclusivamente de sus tierras y los negocios del campo.

A fines de marzo de 1813 O´Higgins se encontraba en su hacienda cuando le llegaron las impactantes noticias que un contingente realista había desembarcado en la bahía de San Vicente, la fuerza enviada por el Virrey del Perú, venia al mando del brigadier don Antonio Pareja. Inmediatamente reunió a los inquilinos de la hacienda que formaban en su regimiento y con ellos partió hacia Los Ángeles esperando que durante la marcha se le unieran más integrantes. En el camino supo que esa villa estaba en poder de las fuerzas realistas por lo que se dirigió directamente a Concepción. Sus hombres ya sumaban unos cien, todos armados de lanzas, cuando supo que Concepción también estaba en poder de los realistas, decidió dispersar su contingente dándoles indicaciones de que regresaran a sus hogares en espera de instrucciones y él, con su ayudante y un hijo de éste, se dirigieron a Talca para unirse al ejercito patriota.

Linares – San Carlos – Los Ángeles

O´Higgins llego a Talca el 5 de abril y en la noche de ese mismo día arribó José Miguel Carrera, ya investido como Comandante en Jefe del Ejército patriota. Tuvieron una reunión en la que O´Higgins se puso a sus órdenes y le propuso un plan para atacar de inmediato, por sorpresa, a las fuerzas realistas que él había visto acampaban en Linares y que tenían la misión de reunir pertrechos y provisiones para el ejército realista. Inicialmente Carrera titubeó pero su asesor militar, el cónsul de los Estados Unidos, Joel Robert Poinsett le aconsejó apoyarlo por lo que puso bajo sus órdenes un destacamento compuesto por 7 oficiales, 9 húsares, 13 dragones y 6 milicianos. Esa misma noche cruzó el río Maule y al día siguiente irrumpió en la plaza de Linares apresando un piquete de 22 dragones realistas que acampaban allí. Esta fue a primera acción militar de O´Higgins y la primera de la guerra de la independencia, luego continuo hostigando el enemigo al sur del río Maule y reclutando hombres para el ejército patriota tanto en Linares como en Parral.

Expresa don Jaime González Colville, de la academia Chilena de la historia y autor de un exhaustivo trabajo sobre este punto de la historia:

“La acción ocurrida el 6 de abril de 1813, donde O´Higgins logró desbaratar a una partida de realistas que al mando del Comandante Juan de Dios Ribera, estaba acantonada en Linares, es un hecho de innegable trascendencia”.

“Ello, junto con arrebatar armamentos y tomar soldados prisioneros, fue una funesta noticia para el brigadier español Antonio Pareja, quien se encontraba conformando su ejército en Concepción para avanzar sobre Santiago y poner término a las intentonas de independencia.”

“De no ocurrir ese acontecimiento – enfatiza González Colville – es probable que Pareja hubiese tomado Linares y, en esta ciudad, se habría fortificado mejor que lo sucedido en Yerbas Buenas, donde los soldados prácticamente se “amontonaron” en la plaza. y fueron sorprendidos y derrotados por la partida del coronel Juan de Dios Puga”.

El académico recordó también que “tras ello, O´Higgins hizo efectuar un Te Deum en la casa de los sucesores de doña Ángela Vázquez, (hoy casa Cuellar, llamada así por el matrimonio de una descendiente con don Juan Eduardo Cuellar) bajo el centenario peumo que allí existía y que paso a denominarse, por tradición, EL Peumo de la Gloria. Era ya reconocido así en las páginas del periódico “La Idea”, fundado en Linares en 1871, es decir, 58 años mas tarde del hecho de armas y cuando varios de los testigos aun Vivian”.

“El único periódico existente en 1813, “EL Monitor Araucano” destacó este hecho con caracteres relevantes en su edición del 10 de abril de 1813 y, a su vez, O´Higgins lo reiteró en su parte de guerra enviado a la Junta de Gobierno”.

Esta significativa iniciativa por parte de la autoridad comunal enaltece la figura del Padre de la Patria y colocan un sitial de privilegio a nuestra ciudad al constituirse en el lugar donde se inició la independencia de nuestro país.





(Leopoldo Maucher Rocha)