Opinión 21-01-2018

Ojalá que nunca sea tarde

Hace ya algunas décadas que, pasé la cincuentena y en verdad, sin darme cuenta, hoy ya soy un octogenario. Así es como velozmente llegué a la Cuarta Edad.

Ahora, no solo de vez en cuando, sino casi a diario, miro hacia atrás y de inmediato me llegan recuerdos que tal como llegaron se van rápidamente. Ellos son como las estrellas fugaces que rompen con su luz las diáfanas noches, dejan una estela momentánea y desaparecen en el oscuro firmamento que delatan un universo infinito, incomprensible para toda mente humana.

Sin embargo, debo confesar hidalgamente que a esta edad, estoy ahora viviendo la vida tal como es : bonita, tranquila, aunque a veces fuerte y ruidosa. Hoy, quiero que lo que queda de ese pasado, me traiga nuevos disfrutes y sobre todo tranquilidad espiritual.

He descubierto que solo yo y nadie más que yo, soy el responsable de mi felicidad y de todo lo que pudiera sucederme en el futuro.

Por ello, confirmo que a través de mi vida, me he hecho de pocos pero buenos amigos. Amigos en toda la extensión de la palabra : sin dobleces, sin resquemores y sin envidias. En ellos creo y confío, pues son y serán mis acompañantes por los sendero ignotos del diario vivir.

Varias razones nos separaron de algunos, pero en cualquier momento, nos podríamos volver a juntar, si la vida así lo quiere y nos ofrece la oportunidad.

Confieso que a veces me miro en el espejo y ¿ qué veo? Ojos sin el brillo de la juventud y madurez, de aquella época en que mirábamos extasiados nuestro mar azul o de otros colores cambiantes, según la época.

O un amanecer pintando de oro las blancas montañas o un tranquilo atardecer que, al despedirse de la claridad del día, nos prometía volver pronto con un nuevo día para disfrutarlo otra vez.

“ Pensando sobre la vejez” fue el título de nuestra crónica de la semana pasada. Allí informamos del nuevo término acuñado por un neurólogo “ SUPERAGERS” que significa “ superanciano”, cuyo rasgo sobresaliente es la memoria y atención de éstos, por encima del promedio de la edad y altura de los menores de 65 años.

Creo que gracias a ello, un amigo mío, la semana pasada en su art. titulado “ El Linares que se nos fue”, pudo recordar lo que él conoció muchos años atrás en esta nuestra ciudad. Esos recuerdos aún están nítidos en nuestra retina y en nuestra memoria. Ud. quizás presenció , vivió esa época que tal vez nos marcó enormemente y que vuelve a nosotros, al leer sobre como fue el Linares de antes.

Por ello, cuando me miro en el espejo, además de mis ojos sin brillo, observo mi piel desgastada por el tiempo Lo lozano, lo terso desapareció y solo nos queda sonreír a esa persona que veo y decirle que a pesar de todo soy yo y que vive ahora entusiasmado en el presente .Sí, ese presente que nadie nos puede quitar.

Por otra parte confieso que no me quejo de lo andado. Me alegro de las conquistas hechas, por los aciertos y….asumo los errores cometidos que, desgraciadamente ya no puedo remediar.

Hoy también sé que existen muchos que me quieren, tal como yo soy. Me estiman y me respetan, por la autenticidad que he tratado siempre de conseguir Quizás posea un carácter un poco tosco, huraño, mandón, pero tengo la virtud de mirar siempre de frente, a los ojos y no con la mirada baja, propia de los bastardos , de esos cuya actuación es de producir siempre maldad, perfidia, calumnias .A ellos solo hay que decirles que su conciencia es el mejor juez y no hay que tomarlos en cuenta.

Creo que Ud. como yo, en esta edad octogenaria, tratamos siempre de trasmitir cariño, sinceridad y por sobre todo valores e ideales Tratamos de buscar la “ perfección” la que hemos descubierto no está al alcance del ser humano.

Lo valioso es que nuestros defectos, falencias, debilidades, equivocaciones, que no son seguramente las que los demás esperaban de nosotros, hoy he descubierto, que están en la naturaleza del ser humano.

Bueno, como alguien acotó una vez “ Confieso que he vivido” hoy podemos confirmar eso. Ahora sigo caminando, comprendiendo al fin , lo hermoso que es el estar vivo, aunque ya un tanto inútil, lleno de achaques, un tanto “ invisible” en el hogar, barrio y amistades, pero ahora puedo decir en voz alta “ Yo soy el protagonista de mi propia vida y nunca he disfrutado momentos tan agradables , felices, disfrutando a los hijos, nietos y amigos, sin pensar siquiera en los días que me pudieran quedar.

Ojalá que nunca sea tarde para Ud. descubrir que la vida es más bella, en la plenitud de nuestra vejez.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista