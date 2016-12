Opinión 22-12-2016

Ojo con los audífonos que regalas para escuchar música en Navidad

• Los cuidados deben extremarse con el uso de los audífonos para niños porque sus oídos son más frágiles advierte Luis Ortega, fonoaudiólogo de centros auditivos GAES.

Los regalos tecnológicos son los primeros en la lista navideña a cualquier edad. El problema, es el uso inadecuado de audífonos para escuchar música que se ocupan tanto con celulares nuevos, computadores, tablets e incluso equipos de sonido que son manipulados por niños y jóvenes. El fonoaudiólogo Luis Ortega, Gerente Formación y Audiología GAES Latinoamérica, dice que el audífono recomendado es el supra-auricular o de cintillo que cubre toda la oreja porque tienen un efecto de atenuación del ruido ambiental con menor presión sonora en los oídos, “Escuchar música con audífonos de otro tipo, como los que van dentro del oído o intraauriculares, con un volumen muy alto podría causar traumas en la percepción de los tonos agudos. Al principio sólo sería un daño temporal que duraría unas cuantas horas, pero con el tiempo este daño puede ser permanente, lo que terminaría en una merma importante de la capacidad auditiva” indicó.

En el caso de los más pequeños, Luis Ortega recomienda sumar a la lista navideña unos auriculares especiales para niños. “Si has comprado una tablet o teléfono para que tu hijo empiece a utilizar tecnología, es probable que no quieras escuchar ruidos todo el tiempo. La solución son los auriculares para niños que tienen forma de cintillo y que limitan el volumen del sonido, de esta forma estarás protegiendo su salud auditiva. Es importante que se tome conciencia sobre el tema porque cada vez se registran más casos de pérdida auditiva en jóvenes a edades que no corresponden”.

La última encuesta realizada por los centros auditivos GAES y ASUDIS (Asociación por la Superación de la Discapacidad) reveló que un 87% de la población utiliza el auricular incorrecto, como los que se introducen dentro del oído (intra-auricular o de botón). La consulta detectó que solo un 13% utiliza aquellos audífonos supraauriculares que cubren el oído y que son recomendados por los especialistas. Además un estudio de GAES sobre la audición de la población en España, Portugal, Argentina, Chile y Ecuador reveló que en nuestro país un 38% escucha música a un volumen alto o muy alto porque les gusta y un 66% informa que sus hijos escuchan música diariamente a través de auriculares, de ellos la mayoría no sabe a qué volumen la escuchan y un 42% de los padres que saben, admiten que sus hijos lo hacen a un nivel alto y muy alto. La mayoría de los consultados admitió que los niños escuchan música o audio en sus dispositivos tecnológicos cerca de 3 horas al día y lo que es más preocupante, cuando se consulta por el nivel de visitas al otorrinolaringólogo de los más pequeños un 42% responde que nunca los ha llevado.

Ojo con los niños y adolescentes:

• No deben usar reproductores de música durante más de una hora al día.

• Aplica la norma 60/60: ni más del 60 % del volumen, ni más de 60 minutos de conexión a los aparatos de sonido.

• Prefiere los auriculares especiales para ellos con control de volumen.

• Recuerda que la recomendación de la OMS es escuchar música a un máximo de 65 decibeles.

• 50 años sería la edad a la que podrían quedarse sordos los adolescentes de hoy.

• Si los niños no responden a ruidos fuertes, no pueden decir de dónde proviene un ruido o una voz, no siguen instrucciones o lo hacen de forma errónea, hablan por encima de lo normal, o responden de forma agresiva son señales a las que hay que prestarles atención y consultar a un especialista.