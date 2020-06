Social 24-06-2020

¡Ojo con mezclar el cloro con otro líquido que no sea agua!



El especialista advierte que el agua es el único líquido para mezclar, de lo contrario, el uso con otros productos puede dañar no solo la superficie, sino también la salud de quienes lo manipulan.



Además del alcohol gel, el cloro para la limpieza doméstica se ha utilizado con frecuencia a la hora de combatir el coronavirus. Con una eficacia ya comprobada, es una excelente alternativa para desinfectar superficies, como azulejos, manijas de puertas, pisos, sillas, envases, suelas de zapatos e incluso frutas y verduras.

Sin embargo, la preocupación de los expertos está en el uso incorrecto de cloro, especialmente en este contexto de pandemia. Existen recomendaciones importantes para su uso, como la dilución en agua, la atención a las superficies donde se usa y no mezclar con ciertos productos ni crear versiones con recetas caseras.



Juraci Silva, ingeniero químico y especialista en aplicaciones para el negocio de atención domiciliaria de BASF, explica cómo usar correctamente el cloro y garantizar la higiene de los objetos y las superficies.



“Las zonas a desinfectar deben estar libres de polvo u otra suciedad, como grasa y sustancias impregnadas, se recomienda primero limpiar con agua y jabón neutro la superficie a desinfectar. Después de este proceso, disolver el blanqueador en agua como se recomienda en el envase”, señala Silva.



El especialista advierte que el agua es el único líquido para mezclar, de lo contrario, el uso con otros productos puede dañar no solo la superficie, sino también la salud de quienes lo manejan.

Algunas mezclas que son potencialmente peligrosas:



- Vinagre y cloro: puede liberar cloro gaseoso (CL2), un gas tóxico que puede causar problemas a la persona que lo inhala.

- Desinfectantes a base de amoníaco y cloro: se convierte en triclororamina, provocando graves quemaduras en la piel, con posibilidad de asfixia si se encuentra en interiores.

- Alcohol y cloro: forma cloroformo, una sustancia nociva para los pulmones, riñones, hígados, piel, ojos, sistema nervioso, además de provocar náuseas.