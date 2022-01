Social 28-01-2022

Ola de calor: tips para aplicar silicona el interior del auto y proteger de los rayos UV



• Expertos en el cuidado automotriz recomiendan aplicar silicona en frío en tablero para evitar las grietas producto del calor y de los químicos de sanitización por Covid-19.

• Estos elementos protectores pueden utilizarse sin problema en superficies de vinilo, caucho y plástico. Sin embargo, no es apta para usarse en telas o gamuza.



Las olas de calor son un fenómeno cada vez más frecuente en Chile, donde según pronósticos, alcanzarían en la zona central temperaturas cercanas a los 40 grados entre enero y febrero. Este incremento en la temperatura, afecta las cosechas, la piel y también los automóviles, un bien cuyo valor a incrementado debido al bajo stock disponible por la pandemia.

Además de las periódicas mantenciones al motor, existen múltiples acciones que se pueden realizar para proteger los vehículos. Para contribuir a ese propósito, Shell desarrolló su línea innovadora Car Care, una serie de productos pensados para proteger y mejorar tanto el exterior como el interior de los automóviles en cualquier época del año. Entre ellos destaca la Silicona Shell.

“Para proteger el interior del auto del calor veraniego, recomiendo utilizar Silicona limpiadora de paneles, un líquido que puede utilizarse en todo el tablero de instrumentos; incluyendo superficies de vinilo, caucho y plástico, propensas a acumular polvo y sufrir los efectos del sol. Su propósito es brindar una protección efectiva contra los rayos UV, previniendo grietas y mejorando el color, lo que permite mantener los interiores como nuevos por mucho más tiempo”, afirma Manuel Cadenas, Jefe de Repuestos y experto en la línea Car Care Premium de Enex Lubricantes.

Un consejo clave para para obtener resultados óptimos con este tipo de siliconas, es asegurarse primero de que las superficies estén frías antes de aplicar. “Luego de comprobar que el interior no está caliente, se debe rociar completamente y distribuir uniformemente con un paño de microfibra. Para obtener un mejor acabado del producto, se recomienda secar con un paño de las mismas características. Se debe recalcar que la silicona no es apta para usarse en telas o gamuza.

“Además de cuidar nuestro automóvil de los rayos ultravioleta y del polvo acumulado, este producto de línea Car Care de Shell entrega protección efectiva frente a los químicos utilizados para la sanitización de vehículos debido al Covid-19”, agrega finalmente Manuel Cadenas.