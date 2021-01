Nacional 24-01-2021

Olas de calor en Chile aumentaron de 9 a 62 desde 2010: Temuco marcó la temperatura más alta con 41,1°C en 2019



En tanto, según el Informe Anual 2020 de Medio Ambiente del INE, las lluvias disminuyeron en 14 estaciones de medición entre 2015 y 2019. Sólo hubo un alza significativa, en Arica.

El cambio climático continúa haciéndose sentir en diversas partes del mundo, con alzas de temperatura que siguen generando derretimiento de hielos e incluso muertes, y que han llevado a que el 2020 fuera el segundo año más caluroso desde que se tienen registros -después de 2016-, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

En Chile también se han notado esos efectos. Según revela el Informe Anual 2020 de Medio Ambiente publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número total de olas de calor en el país aumentó fuertemente entre las temporadas (noviembre a marzo) 2010-2011 y 2019-2020, al pasar de 9 a 62.

Este aumento, sin embargo, no ha sido constante, ya que en la temporada 2017-2018 hubo sólo 12 olas de calor -traducida en la temperatura máxima es igual o mayor al percentil 90 durante tres días consecutivos o más-, según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). En la temporada 2019-2020, estas ocurrieron principalmente en Santiago y Curicó, ambas con 9 olas, y Chillán, con 8. En contraste, en el período 2010-2011 ni Santiago ni Chillán habían presentado olas de calor, mientras que en Curicó se registró sólo un evento.

En esa misma línea, el informe señala que la temperatura máxima absoluta anual más alta en el país aumentó notoriamente entre 2015 y 2019. En efecto, la más alta llegó a 41,1º C y fue registrada por la estación meteorológica Maquehue, de Temuco. Por el contrario, en 2015 la temperatura absoluta anual más alta fue de 36,8º C y se registró en la estación Pudahuel, de Santiago. Los meses con las temperaturas máximas absolutas más altas en 2019 fueron febrero (41,1º C), en Temuco; enero (39,3º C), en Santiago (estación Pudahuel); diciembre (37,1º C), en Santiago (estación Pudahuel); octubre (35,6º C), en Viña del Mar; noviembre (35,2º C), en Santiago (estación Pudahuel); marzo (34,5º C), en Temuco; abril (33,0º C), en Santiago (estación Pudahuel), y agosto (30,2º C), en Viña del Mar. Precipitaciones

A su vez, las lluvias disminuyeron en 14 estaciones (en las que hubo información disponible) entre 2015 y 2019, a pesar de que las cantidades de agua caída fluctuaron en cada año de ese período. En ese lapso, sólo se registró un alza significativa en una estación, la de Chacalluta, Arica, donde las precipitaciones anuales pasaron de 1,8 mm a 6,2 mm en el período. En 2019, la mayor cantidad de lluvia anual cayó en Puerto Montt, cuya estación El Tepual contabilizó 1.127,2 mm. Le siguió Valdivia, donde precipitó un total de 1.071,3 mm, según la estación Pichoy. Ambas estaciones registraron 1.432,9 mm y 1.924,6 mm de agua caída, respectivamente, en 2015.