Opinión 25-01-2019

Olas de calor y su potencial efecto en el Maule

Hay dos conceptos importantes de conocer frente al calor veraniego: uno dice relación con las “olas de calor”, cuando durante tres días consecutivos la temperatura máxima es igual o superior a 33° C y el otro concepto es el de “temperatura extrema”. Según un reciente estudio que hemos realizado en el Centro de Investigaciones y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, en la región del Maule las “olas de calor” empiezan en diciembre. En el siglo XX se producía al menos uno de estos eventos; en el siglo XXI son esperables tres de ellos. En el mes de enero de dos, en el siglo XX, se han elevado a 5 y 6 olas de calor. En febrero de una en el siglo pasado han aumentado a cuatro en el presente siglo. Finalmente marzo registraba esporádicamente una en el siglo XX; desde el 2000 en adelante son dos a tres más recurrentes.



Respecto a los días con temperaturas extremas, el período más largo ocurrió del 11 al 30 de enero del 2017 en que se sucedieron temperaturas máximas superiores a 33° C en forma consecutiva. El peak de calor ocurrió el 25 y 26 del mes con temperaturas máximas de 38.3° C, para luego volver a máximas de 35° y 36° C.



Este cambio en el comportamiento térmico regional debiera mantenerse, incluso acelerarse hacia el 2025. La tendencia en el Maule es que el otoño pierda sus características térmicas y pluviométricas para incorporarse plenamente como mes de verano. Abril será un mes de transición térmica hacia un invierno que se está presentando con una tendencia a la calidez: las temperaturas máximas se han elevado de 12.7° C en el siglo XX y 14.1° C en el XXI, como valores promedios. Por su parte las temperaturas mínimas promedio anuales se han elevado de 74° C en el siglo pasado a 8.2° C en el actual.



Incluso las heladas han disminuido su intensidad. En el siglo XX era normal llegar a extremas diarias de -6° C. Actualmente oscilan entre -2° a -3° C esporádicamente.



Este panorama, asociado a la actual mega sequía que ya se extiende por 12 años, superando con creces a la ocurrida entre 1943 a 1949 (y que dio origen a la construcción del embalse en la Laguna del Maule), no demuestra indicativos de terminar. Pareciera ser debido a un cambio estructural del clima mediterráneo de la zona central de Chile. Frente a esta amenaza de un clima agresivo, las soluciones políticas son dos: adaptación y mitigación. Ambas requieren no solo recursos adicionales, sino que una re ingeniería de nuestro sistema humano, productivo y sobre todo agraria, pues el cambio global del clima puede conducir a modificar ecológicamente la distribución de cultivos en la región.

En el pasado algunas autoridades políticas de Linares negaban que existiera este cambio en el clima. Ahora ellas están en el más absoluto anonimato; sin embargo el daño que dejaron por no tomar las medidas adecuadas encarece las soluciones que actualmente se debieran tomar.



Un marco jurídico es absolutamente indispensable para adaptar y mitigar el país frente al clima actual. Es necesario que la ley marco sobre cambio climático se promulgue este año, así enfrentar la hostilidad del clima no dependerá de la sabiduría o ignorancia política. Será una responsabilidad legal hacerlo.



(Patricio González Colville M. Sc.)