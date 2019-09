Deporte 07-09-2019

Olimpiadas de Enseñanza Media: Colegio Amelia Troncoso dio la sorpresa y se quedó con el titulo tras vencer en dramático partido a Instituto Linares

Fue una final infartante, con dos sextetos que se conocen muy bien, y que brindaron un lindo espectáculo, aunque la sorpresa la brindaron los dirigidos por el técnico Franz Birchmayer Cabello. El primer set fue para Amelia Troncoso, por un dramático 25-23. La segunda manga, fue para Instituto Linares por 25-15. Había igualdad en set, pero, había que buscar a un vencedor y tuvieron que ir al tercero al mejor de 15 puntos. Aquí se fueron punto a punto, claro que los que estuvieron más certeros fueron los chicos del Amelia, quienes demostraron todo su talento y garra para quedarse con la victoria por 15 a 13.

Para el jugador de Instituto Linares, Patricio Briones, este no fue el mejor partido: “fue bastante apretado, comenzamos perdiendo el primer set, el segundo logramos remontar, pero nos nublamos y terminamos perdiendo” .

En tanto Diego Rodríguez, estaba feliz tras esta victoria: “no es fácil ganarle a Instituto. La clave estuvo en que no dimos ninguna pelota por perdida y sacamos adelante frente a un poderoso rival”.

El técnico del equipo vencedor, valoró la entrega de todo el equipo “fue muy difícil, pero estos chicos tenían garra y querían derrocar a uno de los equipos que siempre están en las finales. Hay muchos chicos que ya no estarán el próximo año en el equipo, por eso para ellos era fundamental irse con una victoria en estas Olimpiadas de Enseñanza Media”.

La tercera posición recayó en el Liceo Valentín Letelier.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo