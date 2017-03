Opinión 02-03-2017

Olvidado Romance del siglo XIX es llevado al Cine

Durante 15 años la chilena Carmen Arraigada mantuvo una relación epistolar y sentimental con el Pintor y Dibujante Alemán Mauricio Rugendas. Por su romanticismo y estilo es considerada como una de las primeras escritoras de Chile.

Heredó propiedades en Linares, de su padre el Patriota Pedro Ramón Arraigada, amigo de Bernardo O”Higgins y residió en esta Villa.

El Pintor y Dibujante Alemán Juan Mauricio Rugendas, arribó a Valparaíso el 1 de julio de 1834, permaneciendo en Chile durante 10 años (1845), pintando paisajes, hechos histórico, dibujando costumbres y efectuando obras ha pedido. Se alejaba en cortas visitas a países vecinos, dejando una valiosa obra testimonial.

Conoció a Carmen Arriagada en una reunión social en Santiago y mantuvieron un romance, que hizo historia en nuestra sociedad, por 15 años, expresada en una nutrida correspondencia por cartas, en tertulias y encuentros informales.

“El Mercurio” del 22 de febrero pasado, informa que un “nuevo film revive el olvidado romance prohibido” entre ellos y será presentado en el Festival de Cine de Guadalajara y el 2018 será exhibido en Chile.



Romántica y Apasionada

Nacida en Chillán en 1807 y educada en Santiago, protagonizó para su tiempo (siglo XIX), un episodio sentimental con Rugendas, que la historia nacional ha recogido, como un hecho inusual para esa época.

Hija del patriota y amigo personal de Bernardo O”Higgins, Pedro Ramón Arraigada, acaudalado hacendado de la zona de Concepción y de María Antonia García Díaz, perteneciente a una de las principales familias de dicha zona, con dos hijas, Carmen y Mercedes, nacida en 1804.

Se radicó en Talca en 1836 con su esposo Eduardo Gutike, militar retirado, con quien no tuvo descendencia. En 1835 conoció a Rugendas. Fue una mujer de cultura superior, promoviendo actividades en Talca y Santiago, con intelectuales, que impresionaron al pintor bávaro.



Dotes de escritora por sus cartas

Su niñez y juventud las vivió bajo las tensiones del proceso independentista, que su padre lideraba en Concepción y Chillán. Sus numerosas cartas testimonian su amor que la revelan como una mujer sensible, romántica y de talento, que captaron el interés del artista. Se le considera como la primera escritora chilena, por sus innumerables cartas de amor escritas a Rugendas, muchas de las cuales, según el escritor Oscar Pinochet de la Barra, pudieron rescatarse desde Alemania.



Pintor Romántico

Mauricio Rugendas nació en Augsburgo (Alemania) el 29 de marzo de 1802. Su padre era Director de la Academia de Artes. Desde niño tuvo aptitudes para el dibujo, estudiando en talleres con pintores famosos.

En 1821 llega a Brasil, con 19 años, para pintar y dibujar “con su inquebrantable espíritu romántico”, que años más tarde encontraría afinidad con doña Carmen. Permanece en ese país por 5 años y regresa a Alemania. Integró una expedición científica como dibujante para ilustrar la naturaleza de América del Sur.

Vuelve a Sudamérica, cuyos países nacían a la vida independiente. Tras permanecer en Méjico, desembarca en Valparaíso en 1834 y permanece en Chile hasta 1845. En Santiago conoció a Carmen Arraigada, quien le brindó hospitalidad en Talca, donde fijó residencia. Previamente recorrió Uruguay, Argentina y nuevamente Brasil.

Ante un amor imposible, parte a Argentina y la pampa le jugó una mala pasada, al sorprenderle una tormenta, cuyos truenos y rayos, espantaron y desbocaron al caballo lanzando fuera de la montura al artista, quedando con un pie asido al estribo y arrastrando al jinete por un largo trecho.

Al día siguiente fue encontrado el caballo muerto y a Rugendas, inconsciente con una grave herida en la cabeza. Quedó con un lado semiparalizado que le dificultaba dibujar, regresando a Talca y ante sus desgracias, físicas y sentimentales, pensó en el suicidio, que superó por el amor brindado por doña Carmen.



Su obra artística



Volvió a Valparaíso, donde enamoró a Carmen Alvarez Condarco, siendo rechazado por sus padres. Se embarcó nuevamente hacia su patria, recorriendo por dos años la costa sudamericana. Se calcula su producción artística en 3 mil obras acerca de América, las que fueron adquiridas por el Estado Bávaro, a cambio de una “pensión vitalicia”. En forma itinerante estuvo en Brasil, Uruguay, Haití, México, Chile, Argentina y Perú, en cuyos Museos están sus pinturas y en coleccionistas privados.

Sus famosos bosquejos sobre Chile se inspiraron en los campesinos de Talca, de Cauquenes y Colchagua; por los paisajes y de sus habitantes hasta la región de la Araucanía, contando con la ayuda de un cacique, para captar imágenes del pueblo Mapuche.

Se casó poco antes de fallecer, con María Sigl. Murió en 1858 a los 56 años,



El padre patriota

Pedro Ramón Arraigada se radicó el Linares “para su mayor tranquilidad”, con su mujer y sus dos hijas, dedicándose a la agricultura y ganadería en los distintos predios que poseyó en esta zona, incrementando su fortuna.

Había nacido en Chillán en 1783 y falleció en 1831. Su esposa María Antonia, había fallecido el año anterior. Sus hijas heredaron propiedades y haciendas en Concepción, Chillán y Linares.

Por su amistad con Bernardo O”Higgins y adherente a la independencia, sufrió las represalias de ese momento, siendo expropiadas gran parte de sus propiedades y ganado, recuperadas con el triunfo definitivo de la causa patriota.

Fue Gobernador de Chillán y en 1821 ascendido al grado de Coronel. En 1822, con 22 personalidades, estudió el Proyecto de la Nueva Constitución, aprobada en 1823.

A “mata caballos” viajó desde Chillán hasta Valparaíso para despedir a su amigo Bernardo que partía al exilio al Perú el 17 de julio de 1823, arriesgando la persecución política, la que no tardó, para “solidarizar con su amigo en las penosas horas de la derrota y soledad. Se margina de toda actividad política, para dedicarse a su familia y acrecentar su fortuna.



Los bienes de Linares

Su hija Carmen heredó las propiedades en Linares, radicándose aquí después del fallecimiento de su padre, constituidas por: una casona frente a la Plaza de Armas y un sitio adyacente (hoy el Banco BCI y el edificio contiguo de los Tribunales); otro sitio en la Alameda y una quinta a seis cuadras de la Plaza; la Hacienda de “San Antonio” con 17.994 cuadras; el fundo “Llancanao”, vecino al anterior con 500 cuadras; el fundo de “Vega de Salas”de 3.378 cuadras y “Quiñipeumo” de 200 cuadras.

En carta dirigida a Rugendas, doña Carmen le dice que el predio más apreciado es “San Antonio”, lo vendió al Almirante Manuel Blanco Encalada en 1836.

Falleció a los 81 años en Talca, el 12 de enero de 1888. Numerosos autores han escrito sobre ambas personajes del Siglo XIX, de sus románticas cartas escritas por 15 años, las que concluyeron al regresar Rugendas definitivamente a Alemania.

Sus últimos años los vivió en estrechez económica, pero con gran dignidad. Su fortuna fue dilapidada por su esposo, en numerosos juicios que perdió, sobre la cual por su condición de mujer no tenía control, según la legislación de ese entonces. Quemó toda la correspondencia de este pintor, quedando solo el testimonio de sus cartas enviadas a él, atestiguando sus dotes de escritora.



(N. del A. Obra de Oscar Pinochet de la Barra sobre Carmen Arriagada y otras fuentes históricas).-

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de fotos:

Foto 1: Carmen Arriagada, por sus Cartas a Mauricio Rugendas, es considerada como “la primera escritora chilena”. Cuadro pintado por Rugendas.

Foto 2.- El pintor Mauricio Rugendas mantuvo un “amor imposible” para la época y que el Cine lo actualizará.