Crónica 12-05-2019

ONCE INICIATIVAS DEL MAULE RESULTARON GANADORAS EN CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR RURAL PARA JOVENES “MI RAÍZ” DE FIA

Los ganadores maulinos son jóvenes emprendedores usuarios de INDAP que buscan innovar en sus negocios productivos en el campo.

Desde hace algún tiempo la productora de hortalizas Valentina Barraza Jorquera (28 años), de la comuna de San Clemente, ha ido desarrollando la idea de incorporar valor agregado a su producción de verduras. “Yo soy técnico jurídico, pero luego de un par de meses ejerciendo la profesión me di cuenta que no era lo mío. Por eso me quede en el campo, trabajo con INDAP, tengo invernaderos con hortalizas y la verdad es que estoy buscando hacer algo diferente, un chip de hortalizas agroecológicaS, sano y sin fritura, que sea una forma rápida y atractiva de comer algo saludable”. Para hacer realidad este sueño, ha tocado varias puertas, como CORFO que le ha permitido trabajar con el CEAP en la elaboración de un prototipo de su producto, a través de variadas pruebas y ensayos. Y ahora a través del FIA, ya que es una de las ganadoras del concurso “Mi Raíz” que le permitirá desarrollar la elaboración de su snack saludable en base a hortalizas deshidratadas y tostadas, cultivadas en forma agroecológica.

El director regional de INDAP, Oscar Muñoz, expresó que junto a la iniciativa de Valentina , otros 10 proyectos presentados por el Maule por jóvenes de la región resultaron ganadores en la convocatoria nacional 2018 de proyectos de Emprendimiento Innovador Rural “Mi Raíz”, organizado por la Fundación para la Innovación Agraria-FIA- del Ministerio de Agricultura.

“Estamos muy contentos por los buenos resultados que obtuvieron nuestros usuarios, ya que de 34 proyectos aprobados a nivel nacional, 11 de ellos corresponden pequeños productores, jóvenes rurales, de la región del Maule. Esto es muy importante, ya que a través de esta convocatoria, los jóvenes pueden desarrollar esas ideas creativas e innovadoras de negocio que tienen e ir modernizando el campo, que es vital en este proceso de recambio generacional que estamos viviendo en el mundo rural”, dijo el director regional de INDAP.

Los proyectos ganadores están relacionados a la producción ecológica de huevos camperos, hortalizas aeropónicas, quínoa con huesillos, envasado de miel en formatos no convencionales; preservación, investigación y desarrollo de la frutilla blanca chilena en forma orgánica, proyectos apícolas, diseño y fabricación de equipo manual para cosecha de nueces, elaboración de snack saludables en base a hortalizas deshidratadas y cultivadas de manera ecológica y una sala de proceso móvil para la elaboración de productos alimenticios con resolución sanitaria para ofrecer servicio de maquila.

El concurso “Mi Raíz” de FIA busca fomentar las capacidades de emprendimiento innovador de los jóvenes rurales para que detecten y capturen oportunidades de innovación en su territorio, a través de proyectos que tengan impacto en el sector agrario, agroalimentario y forestal.

Los proyectos ganadores pueden acceder a un financiamiento de parte del gobierno, a través de FIA, de hasta el 80% del costo total de la iniciativa, con un tope de $5 millones, el resto debe ser aportado por el ejecutor del proyecto.