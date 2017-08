Crónica 19-08-2017

ONEMI Maule mantiene monitoreo de alerta amarilla por actividad del complejo volcánico Planchón – Peteroa

La información proporcionada por OVDAS – SERNAGEOMIN, mediante su Reporte de Actividad Volcánica (RAV) que considera los registros desde el 1 al 15 de agosto, indica que se registraron 42 eventos relacionados con procesos volcano-tectónico, con una magnitud local máxima de 1.8 en su mayoría localizados bajo el edificio volcánico, entre 4 y 7 km de profundidad.

Las cámaras IP instaladas en las cercanías del volcán, registraron la presencia de pequeñas desgasificaciones de baja energía y coloración blanquecina, cuyas alturas no superaron los 60 m sobre el nivel de los cráteres activos del Complejo.

Cabe señalar que aunque persiste la ocurrencia de una alta tasa de actividad sísmica, los niveles energéticos son comparativamente más bajos que los registrados durante los meses anteriores, continuando en niveles que superan su umbral base. Se indica, además, que este fenómeno tiene escasa expresión superficial y no muestran evidencias de deformación interna en los edificios volcánicos, sino más bien sugiere un accionar magmático más profundo que no afecta el sistema hidrotermal. No obstante, no se descarta que el proceso pueda evolucionar conllevando una interacción directa entre los sistemas (magmático e hidrotermal) que pudiese impulsar actividad superficial de magnitud baja a moderada que afectaría las zonas de los cráteres activos.

A raíz de estos antecedentes, el Sistema de Protección Civil mantiene una zona de seguridad de 1.000 m en torno al cráter principal, como zona de exclusión. Por su parte, OVDAS-SERNAGEOMIN mantiene su alerta técnica en Nivel Amarillo, mientras que ONEMI mantiene Alerta Amarilla para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, Región del Maule por actividad volcánica, vigente desde el 10 de julio del 2017.