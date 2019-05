Crónica 22-05-2019

Onemi y Sernageomín aclaran conceptos por falla geológica de Mesamávida

Vecinos agradecieron la reunión organizada por la Municipalidad de Longaví, pues hasta el momento existía pánico y desinformación en la comunidad.

Respirando más tranquilos están los vecinos de Mesamávida y sus alrededores que asistieron a la reunión informativa sobre la falla geológica detectada en ese lugar y dada a conocer a través del noticiario de canal 13 por el investigador Marcelo Lagos hace un par de semanas.

El tema había causado pánico y preocupación en la ciudadanía, porque pilló a todos de sorpresa, ante ello el alcalde de Longaví Cristian Menchaca convocó a la gobernadora provincial, María Claudia Jorquera y los directores regionales de Sernageomin, Rodrigo Parada, y de Onemi, Carlos Bernales, quienes explicaron técnicamente y en palabras simples detalles de este tema dando mayor tranquilidad a la población.

Se aclaró que esta falla no es nueva, ya que existe hace miles de años, sólo que ha sido descubierta ahora, y junto con ello se efectúan estudios para ver su comportamiento.

Fue allí el llamado a la calma que fue bien recibido por los residentes y dirigentes sociales.

“Me quedo conforme, porque se tomó en cuenta la preocupación de mi comunidad, de mi región y de mi país. Porque acá estuvieron las autoridades aclarando el tema y quedamos todos tranquilos, y vemos que no es tan así como la información que entregó don Marcelo Lagos”, dijo la presidenta de la junta de vecinos de Mesamávida, Giovana Jaque González.

En tanto, Rodrigo Parada, director regional de Sernageomin, destacó que “este es un estudio que recién está comenzando, hay que tener más datos para conocer el comportamiento de la falla, cual ha sido su comportamiento a lo largo del tiempo y cuáles son sus posibilidades de movimiento hacia el futuro”.

Dijo que la falla de Mesamávida “puede tener características parecidas a la de San Ramón, pero en ningún caso están conectadas”.

Por su parte, el alcalde de Longaví Cristian Mencahaca dijo: “hago un llamado al señor (Marcelo) Lagos que cuando entregue este tipo de noticias, primero pase por la casa a informar de qué está sucediendo. Y les pedimos que estos informes que se entregan a través de canales de difusión nacionales también la información sea cotejada no sólo con universidades, sino que también con los organismos técnicos del estado dedicados a este tema”.

Finalmente, el director regional de Onemi, Carlos Bernales, manifestó que fue importante haber traído la tranquilidad a la gente de Mesamávida. “Estuvimos en una mesa técnica y con nuestras autoridades para darle tranquilidad a la gente, indicándoles que hemos convivido con la falla de Mesamávida durante muchos años y vamos a seguir conviviendo con ella”, apuntó.