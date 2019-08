Nacional 18-08-2019

ONG: Alto Maipo ha impactado el ecosistema en una medida que nadie se imagina

La ONG Defensoría Ambiental aseguró que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que se construye en San José de Maipo, Región Metropolitana, ha afectado el ecosistema a niveles "inimaginables", y todo bajo las "permanentes" facilidades que –acusó- le ha dado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

La abogada Alejandra Donoso, directora ejecutiva de la organización, recordó en El Diario de Cooperativa que "el proyecto tiene Resolución de Calificación Ambiental de 2009; desde ahí todo este tiempo ha estado permanentemente en fase de construcción".

"Y se ha demorado tanto -expuso- porque lo que aprobó el Servicio de Evaluación Ambiental no era una evaluación consistente, contundente, y a medida que va pasando el tiempo, el proyecto ha ido modificando sus metodologías, y lo grave es que ha ido impactando el ecosistema en una medida que nadie se imagina".

Explicó que "lo que hace el proyecto es romper la roca, romper la montaña para crear sus túneles, y debajo de la roca hay acuíferos, y a medida que van rompiendo, al no saber cuáles son las características ni cómo se comporta el acuífero, va brotando agua, que en un primer momento el proyecto tenía autorizado hasta un límite eventual de alrededor de un litro por segundo".

"Ante múltiples denuncias de la ciudadanía, la Superintendencia aprobó un cambio, no evaluado, en ese sentido, y hoy día el proyecto sigue pidiendo modificaciones porque necesita extraer más agua de la que tiene autorizada (...) en un contexto que la DGA (Dirección General de Aguas) ha dicho que la capacidad de recarga del acuífero es de 26 litros por segundo. El proyecto ya tiene aprobado más de 300 litros por segundo y está pidiendo que le aprueben 900 litros por segundo", detalló.