Nacional 18-09-2018

ONG Interpone recurso de protección contra Ministro de Salud por fallida campaña de prevención del VIH-Sida

Acción Judicial pide garantizar disponibilidad de test rápidos para detectar la enfermedad en todos los servicios de salud del país. La Coordinadora Nacional de Atención en VIH/SIDA interpuso un recurso de protección en contra del Ministro de Salud, Emilio Santelices y la Subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, exigiendo la detención inmediata de la emisión de la campaña de comunicación social en VIH-Sida el “Comercial que salva vidas”, lanzado oficialmente el pasado 02 de septiembre. Según la ONG, el Ministerio de Salud no puede garantizar la disponibilidad del dispositivo para la detección del VIH-Sida en los Centros de Salud, ofrecidos mediante la campaña de comunicación social, lo pone en entredicho toda la política sanitaria, por cuanto, desvirtúa y relativiza, la obligación del estado de garantizar la salud de la población y la vida de los ciudadanos. En este entendido, la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, le recuerda a la Corte que “la obligación del Ministerio de Salud, no solo se limita a publicitar la existencia de métodos de diagnóstico, sino que debe garantizar que estos se encuentren disponibles,” “la no existencia material y física de los test rápidos para la detección del VIH, en la red pública de salud, implica necesariamente una irresponsabilidad y negligencia, además, es un abandono de los deberes que la ley sanitaria mandata a dicha Secretaria de Estado”, sostiene el documento ingresado a la Corte de Apelaciones de Talca.