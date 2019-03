Opinión 31-03-2019

Operación Renta y la ansiada devolución de impuestos

(Liza Inostroza y Juan Salfate, académicos de la Escuela Administración y Auditoría de la Universidad Católica del Maule)

Como es bien sabido, cada año el Servicio de Impuesto Internos implementa mejoras o cambios a los esquemas para presentar la información de la Operación Renta, como son cambios en algunas líneas del F. 22, o cambios en las DDJJ, pero siempre existe alguno que otro cambio menor dentro del proceso.

El primer cambio que se puede identificar es la fecha de presentación de las DDJJ más relevantes, como son la determinación de la Renta Líquida, los RREE y los sueldos y retenciones, los cuáles postergaron su fecha de presentación una o un par de semanas. Imaginamos que debido a la complejidad de su confección y la importancia que representa para poder cumplir con las aspiraciones del SII, una renta más fácil y sencilla para todos los contribuyentes -que creemos está muy lejos de ocurrir-.

Por otra parte, todos hemos escuchado que este año se paga por el total de las boletas emitidas durante el año 2018, pero ciertamente esto no es así y les explicaremos por qué.

Primero, hay que determinar si se está obligado a cotizar, para ello debemos hacernos las siguientes preguntas ¿El monto total bruto de mis boletas en el año 2018 es igual o superior a cinco ingresos mínimos mensuales? De ser no, no estoy obligado a cotizar, en caso contrario debo preguntarse además si al 1 de enero soy mayor de 55 años, si es que soy hombre, o mayor de 50, en caso de ser mujer, si la respuesta es sí, entonces no estoy obligado a cotizar, si la respuesta es no, debo cotizar.

Una vez determinada mi obligación de cotizar debo calcular la base imponible para el pago de mis cotizaciones, la cual es igual al 80 por ciento del total de mis honorarios brutos.

Como sabemos, actualmente solo se retiene un 10% por lo que no podría cubrir completamente el valor de las cotizaciones, mientras se implementa la ley de Honorarios, las cotizaciones de se irán pagando hasta el monto de la retención, imputándolo de la siguiente forma: 1. Seguro de Invalidez y sobrevivencia (SIS); 2. Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (ATEP); 3. Seguro para el acompañamiento de niños y niñas (Ley Sanna); 4. Licencias médicas y subsidios, pre y post natal, y post natal parental y 5. Pensiones.

Como pueden observar la cotización para pensiones se encuentra al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. En el año 2019 se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión.

De esta forma, tendría el 100% de los beneficios previsionales y de salud el trabajador independiente. El pago de las cotizaciones a través de la declaración de renta AT 2019 dará cobertura desde julio del 2019 hasta junio del 2020. La retención de impuestos partirá con un 10% del año 2019 aumentando gradualmente hasta llegar al 17% en el año 2028.

Existe una norma transitoria que permite utilizar solo el 2,69% de la retención para el pago de cotizaciones, quedando un 7,31% disponible para devolución. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. Esta opción es una cobertura parcial de las cotizaciones, por lo tanto, los beneficios también serán parciales.