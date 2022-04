Opinión 07-04-2022

Operaciones Interagenciales: Una herramienta que se debe potenciar



Actualmente las operaciones interagenciales, han sido una herramienta importante para satisfacer aquellas necesidades que los Estados, han requerido para lograr los objetivos definidos, a través de la integración y sincronización de medios y recursos de organismos civiles y militares, con la finalidad de enfrentar de mejor manera los distintos escenarios actuales.



Estas estructuras que se generan para la coordinación interagencial, deben tener una misión y objetivos en común que permitan un trabajo adecuado y armónico, complementando sus capacidades para la optimización de los recursos asignados, en las respectivas tareas a desarrollar.



La coordinación no es sólo un proceso técnico, sino un proceso político con dos niveles: un primer nivel, relacionado con la definición de directrices que guíen la acción interagencial, y un segundo, vinculado con la implementación de las políticas o acciones, es así, como una sólida cultura interagencial, permite operaciones integradas de diferentes instituciones del sector público, privado y militar, dando cumplimiento a objetivos comunes, aún si estos no coinciden plenamente con los de su entidad.



La importancia de las operaciones interagenciales, radica en generar la mejor solución integral, que permita garantizar el logro de los objetivos estratégicos y políticos, principalmente con una mayor amplitud de recursos disponibles, que permitan a los estados afrontar los nuevos escenarios que se presentan, optimizando los medios y herramientas a su disposición, para lograr responder a las necesidades de la sociedad. Es en este empleo, donde se encuentra el origen del concepto más amplio de las operaciones interagenciales.



Las Fuerzas Armadas están preparadas y entrenadas para el combate y para mantener la paz. Por tal razón, su participación en pos de los objetivos políticos, puede ser cumplida a través de un amplio espectro de actividades, contribuyendo a la protección de la ciudadanía, al socorro de la población civil y la reconstrucción como consecuencia de un desastre. Es por esto, que sus misiones no solo se orientan al ámbito del conflicto bélico, sino también a los desafíos asociados a la cooperación internacional, el apoyo ante situaciones de catástrofe, y el apoyo a zonas aisladas y al esfuerzo de conectividad territorial, entre otras actividades.



Serán en las operaciones, distintas a la guerra, donde la fuerza deberá desarrollar operaciones interagenciales, con una mayor cantidad de actividades generadas en el ámbito de ayuda humanitaria, debido a las características geomorfológicas del territorio nacional, por lo cual, el Estado Mayor Conjunto, dentro de sus actividades y procesos de coordinación y cooperación, ha participado constantemente en mesas de trabajo interagenciales, tanto dirigidas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), como por otros organismos gubernamentales, que le han permitido generar vínculos, compartir experiencias y formas de empleo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con sus capacidades y procedimientos.



Participación interagencial ante desastres naturales



La posición geográfica de Chile, ubicada en un área que presenta la mayor cantidad de sismos, denominada anillo de fuego del pacífico, ha generado una permanente participación de diversas instituciones y agencias en operaciones de ayuda humanitaria, dentro del territorio nacional, la que en estos últimos años ha fomentado una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas, generando una interacción con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, además de organizaciones internacionales, que prestan colaboración producto de los daños que causan estos fenómenos en las zonas que impactan.



Es así, como hoy en día, el rol de las Fuerzas Armadas cobran gran importancia, durante las tareas y labores que el gobierno ha desarrollado en las diferentes catástrofes que Chile ha enfrentado en los últimos tiempos, principalmente desde el terremoto y posterior tsunami que afectó la zona centro sur e insular del país el 27 de febrero de 2010, provocando el punto de inflexión que logró una masificación de este tipo de operativos combinados entre las fuerzas armadas con organizaciones gubernamentales y civiles.



Actualmente, las Fuerzas Armadas forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), participando conforme a sus capacidades y competencias en las distintas fases del ciclo del riesgo de desastres, lo que conlleva a ejecutar un trabajo colaborativo con otras agencias y organizaciones nacionales, a través de los distintos comités del sistema y el Centro de Operaciones de la Defensa, dependiente del Estado Mayor Conjunto.



Principalmente las Fuerzas Armadas, orientan su actuar con prioridad al cumplimiento de operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate y apoyo militar, a autoridades civiles, a través del apoyo y coordinación con todos los niveles de la administración político-administrativa, como también, con otros organismos no gubernamentales.



El aporte interagencial de las Fuerzas Armadas en los desastres naturales, se ve reflejado tanto la fase de prevención, anticipándose a los eventos o incidentes, a través del trabajo colaborativo de organismos como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y a su vez con Carabineros de Chile y bomberos para la evacuación de la población; en la fase de respuesta y recuperación, donde la coordinación y cooperación se ve intensificada, principalmente para salvar vidas, disminuir pérdidas, reducir el impacto en la comunidad y por último, generar las condiciones básicas de vida para volver a la normalidad.





Otros aportes



Las operaciones interagenciales no solo se circunscriben a los desastres, sino también al trabajo que han desarrollado desde la implementación, en octubre del 2012, del Plan Frontera Norte (PFN) que comprende la XV, I y II Región, el cual tiene por misión amparar la seguridad en los límites fronterizos, teniendo como objetivo principal evitar el ingreso y salida de droga del país a través de los puertos, complejos fronterizos y pasos no habilitados, integrando medios humanos y tecnológicos que permitan la observación, alerta y oportuna acción policial, con una gestión de coordinación interagencial de todos los actores que participan, mejorando las capacidades operativas de las instituciones responsables del control y de la seguridad en la zona de frontera.



Lo importante de este plan es la coordinación interagencial entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, los servicios públicos (Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero) y las Fuerzas Armadas, empleando sus capacidades para evitar el ingreso de drogas, siendo un eslabón importante para el cumplimiento del objetivo del plan, lo cual ha permitido mitigar de manera importante, los delitos de trafico de droga y contrabando en dichas regiones, principalmente por la frontera terrestre.



Por tanto, queda en evidencia que las operaciones interagencial son una herramienta que potencia la labor del Estado, a través de la complementación de las diversas capacidades que poseen las instituciones, para desarrollar un trabajo más eficiente y eficaz y de esta forma optimizar los recursos puestos a disposición del Estado. Sin embargo, es necesario profundizar el trabajo conjunto y continuar desarrollando procedimientos e iniciativas para incrementar los lazos interagenciales y de esta forma integrar, coordinar y aprovechar, las capacidades de todas las instituciones del Estado, de forma tal, de responder eficientemente a los desafíos futuros.