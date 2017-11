Opinión 16-11-2017

Operadores Políticos

Enérgicas reacciones de dirigentes de la ANEF y de distintos funcionarios del gobierno, han generado las declaraciones de Sebastian Piñera, relacionadas con sus intenciones de eliminar operadores políticos y la grasa existente en el sector público. Todos, incluyendo los dirigentes de la ANEF, sabemos que este gobierno se ha encargado de aumentar groseramente y sin respaldo económico, el número de empleados del Estado. Lo más inaceptable, es que se han inventado cargos a decenas de miles de correligionarios, amigos y "compañeros de lucha". A la Ministra Narváez, le resulta difícil entender a que se refiere Piñera con el apelativo de operadores políticos. La respuesta es fácil. Son vagos, sin posibilidad de encontrar trabajo en otras partes, por su escasa preparación. Sus principales competencias profesionales son: ser de izquierda, defender al régimen y hacer un trabajo político dentro de las instituciones que los cobijan. Un iluminado dirigente de la ANEF ha amenazado con acciones legales por discriminación y ha considerado improcedente financiar al estado con reducciones de empleados, sean estos necesarios o no. Resulta paradojal, que quienes han destruido puestos de trabajo por la caída en el crecimiento del país y quienes han llevado adelante pésimas reformas en los últimos 4 años, pretendan ahora inamovilidad laboral. A quienes se debe cuidar, capacitar y premiar, es a todos aquellos funcionarios públicos honrados, que accedieron a sus cargos por méritos y no a aquellos contratados por ser militantes de partidos de izquierda o amigos o parientes de parlamentarios oficialistas.

Mientras más pequeño y eficiente sea el estado, mejor para el país. Aunque le moleste a los miles de "apitutados" en el gobierno, el pueblo dará una respuesta contundente el día 19 de Diciembre y será posible entonces, reiniciar el camino del progreso. Se percibe en el ambiente, que quienes ya se sienten perdedores en las próximas elecciones, iniciarán acciones tendientes a dificultar el éxito del futuro gobierno. Por el bien de Chile y de sus hijos, es el momento de sumarse a la causa de la libertad, del emprendimiento y del crecimiento. Todos, incluyendo los operadores políticos, tienen un espacio en el nuevo Chile, pero siempre que quieran trabajar y no vivir a costa del trabajo de otros.





(Andrés Montero, agricultor)