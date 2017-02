Social 14-02-2017

Operativo de la Municipalidad de Longaví limpian microbasurales a orillas del río Liguay

Más de 70 sacos con desechos, de toda índole, fueron recolectados por los funcionarios que llamaron a cuidar el medioambiente y resguardar la salud de los vecinos.



Nuevamente, después que una semana atrás efectuaran una completa limpieza en el entorno del río Liguay, en la entrada de la comuna de Longaví, debieron retornar los funcionarios de Obras Municipales, a fin de recoger residuos arrojados por desconocidos que se han ido transformando en verdaderos microbasurales.

La cuadrilla dirigida por la encargada de Aseo, Ornato y Medioambiente de la corporación edilicia, Lorena González, recogió más de 70 sacos de basura en el lugar.

Cabe hacer notar que en las cercanías existe un villorrio de casas, cuyos vecinos se ven expuestos al mal olor, infecciones y enfermedades que se puedan producir por la descomposición de estos desechos que allí se acumulan como también a incendios que son muy comunes en esta época.

“No debieran venir a botar a basura porque el mal olor no se soporta, además si se acumula se pueden producir incendios, lo que nos tiene muy preocupados. Por eso le pedimos a la gente que no vengan a botar basura acá”, manifestó Jaime Gallego, vecino del sector.

Es así como nuevamente funcionarios municipales desarrollaron labores de limpieza.

“Por instrucción de nuestro alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, nuevamente hemos venido a efectuar labores de limpieza en los sectores norte y sur de la ribera del río Liguay. Este operativo lo venimos replicando desde el mes pasado, pero lamentablemente ha sido reiterativo el accionar de algunas personas que vienen a botar desperdicios acá”, manifestó la profesional de la Municipalidad de Longaví.

Explicó que lo complicado del tema es la gran cantidad de escombros y elementos que no pueden ser recogidos ni reciclados por el camión de la basura, por ello “se pide a la comunidad que tomen cargo de conciencia de que estas zonas son de alta peligrosidad por la cantidad de incendios que se producen y focos de contaminación, tanto fitosanitarios como sanitarios. Necesitamos el apoyo de la comunidad para poder mantener estas áreas limpias”.

“La participación de todos es importante para cuidar la limpieza, no solamente por parte del municipio. Todos unidos debemos trabajar si queremos una comuna limpia y libre de contaminación”, señaló Lorena González.

Respecto a las sanciones y fiscalización que se llevará a cabo próximamente, puntualizó que “en estos momentos se está sacando una ordenanza municipal para todos aquellos que contaminan áreas de Bienes Nacionales o recintos privados.

Esta será una herramienta fundamental para que Carabineros y nuestros fiscalizadores municipales nos presten apoyo al cursar estas infracciones”, concluyó.