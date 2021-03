Policial 27-03-2021

Operativo detecta fiesta clandestina que deja 11 detenidos en Talca



Ni la cuarentena ni el toque de queda impidieron a 11 personas, realizar una fiesta clandestina hasta altas horas de la madrugada de ayer en el barrio sur de Talca.

EL hecho quedó al descubierto mientras el Intendente Juan Eduardo Prieto, se encontraba realizando una fiscalización nocturna junto al Jefe de la Defensa en el Maule, Luis Ovando, personal de Carabineros y el Coordinador de Seguridad Pública, Rodrigo Salazar.

Mientras las autoridades realizaban esta acción, fueron informados cerca de las 01:00 horas, que se había recibido una llamada anónima donde se denunciaban ruidos molestos y música a alto volumen en una casa particular del barrio sur de Talca, infringiendo las normas impuestas por la autoridad sanitaria.

Fue en ese momento cuando las autoridades se trasladaron al lugar, comprobando in situ, la veracidad de los hechos.

Según explicó el Intendente, “en el interior del domicilio había 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres. Esta es una situación lamentable. Son pasadas las 01:00 horas de la madrugada y no es posible que sigan ocurriendo este tipo de situaciones y que aún existan persona que no entiendan lo duro y peligrosa que ha sido esta pandemia”.

Por su parte el Jefe de la Defensa Nacional, Coronel Luis Ovando, reiteró “el llamado a la comunidad a dar cumplimiento a las normativas vigentes que nos impone la pandemia”.

El uniformado detalló que “en general los controles que hemos realizado nos indican que la mayoría respeta las normas, pero hay situaciones aisladas como esta, que entorpecen la convivencia dentro de la comunidad”.

Respecto a los 11 implicados en el hecho, la Seremi de Salud informó que determinó una investigación sumaria.

El fiscal de turno, Pablo Rodríguez, instruyó que todos los detenidos quedaran en libertad y apercibidos por el artículo 26 de Código de Procedimiento Legal, en espera de la citación por parte de la Fiscalía.