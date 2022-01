Crónica 09-01-2022

Operativo médico permitirá realizar cirugías para reducir listas de espera en Hospital de Linares



Con la veintena de cirugías de este fin de semana, ya son más de 70 personas que resolverán su problema de salud.

Comenzó un nuevo operativo médico en el Hospital de Linares, gracias al trabajo conjunto entre el Servicio de Salud Maule, Clínica Alemana y la Fundación Levantemos Chile, que permitirá realizar 20 cirugías de várices a pacientes que están a la espera de una intervención quirúrgica que mejorará sustancialmente su calidad de vida. Estas cirugías se suman a más de 50 que se realizaron a fines del 2021 de esta patología y de vesícula.



La pandemia ha provocado un importante aumento en el número de personas en lista de espera y además un incremento del tiempo que los pacientes demoran en acceder a la atención de salud que requieren. En el caso de las cirugías ese período es en promedio de un año, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.



En el caso de las várices, en su gran mayoría, estos pacientes padecen insuficiencias venosas lo que les podría provocar trombosis o incluso un rompimiento de sus varices que desencadenan en hemorragias internas. Por lo general, se trata de personas que suelen trabajar de pie, lo que les produce cansancio, dolor y adormecimiento corporal.



Alianza por la Salud

“Lo que estamos haciendo con el apoyo de la Clínica Alemana y la coordinación del Desafío Levantemos Chile es reducir la lista de espera de safenectomía (cirugía vascular), con lo cual se logrará reducir en un 50% la lista de espera que tiene el establecimiento”, precisó el Director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime.



El jefe de enfermedades cardiovasculares de la Clínica Alemana, Víctor Bianchi, señaló que “las operaciones se harán en las mismas condiciones en que haríamos estas cirugías en la Clínica Alemana de Santiago. Hemos traído todos nuestros materiales, no es que vengamos a usar los de acá. Eso nos alegra mucho.”

Por su parte, el Subdirector Médico del Hospital de Linares, Dr. Francisco Azócar, afirmó que “esta alianza nos permitirá avanzar en listas de espera que se vienen acumulando desde 2018. Estamos contentos de este proceso mancomunado entre Clínica Alemana, el Servicio de Salud del Maule y Desafío Levantemos Chile”.



Beneficio para los usuarios

En el operativo, Clínica Alemana dispondrá de personal de salud, cirujanos, equipamiento de primer nivel; incluso haciéndose cargo del transporte de los pacientes y el financiamiento general de los procedimientos. Al mismo tiempo, el Servicio de Salud del Maule cooperará con la logística de lista de espera y con las eventuales hospitalizaciones que requieran los pacientes.



En tanto María Francisca Aguirre, Líder Desafío Levantemos Chile indicó que “como Fundación creemos que es de vital importancia esta alianza público privada, la cual genera impactos positivos y que permiten reducir las listas de espera en el sistema público. Esperamos seguir generando instancias para ayudar a la comunidad”, concluyó.



La alianza “Tu salud es nuestro desafío”, establecida en 2019 entre Desafío Levantemos Chile y Clínica Alemana, ha contribuido en la reducción de listas de espera del sistema público, mediante operativos quirúrgicos, consultas gratuitas por telemedicina, y exámenes de imágenes y rayos. Desde 2021, se ha logrado beneficiar a más de 400 personas hasta la fecha.



Uno de los pacientes que fue intervenido, precisó que “estoy eternamente agradecido con el hospital, porque me atendieron maravillosamente bien. Nunca había pasado por esto y muchas veces hay críticas, pero a mí me atendieron muy bien”, concluyó don Hector Jara.