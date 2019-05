Nacional 17-05-2019

Operativo policial tras robo a sucursal de Banco Estado en Valdivia

Carabineros y la PDI mantienen un operativo de búsqueda en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos, tras un asalto ocurrido en la sucursal de Banco Estado situada en Avenida Picarte con San Martín.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, cuatro sujetos llegaron al lugar e intimidaron a los funcionarios y cajeros con aparentes armas de fuego.

Luego, acudieron hasta la bóveda y según Richard Pradines, testigo del hecho, "se llevaron dos bolsas con dinero".

Según el hombre, transcurrieron tres minutos desde que comenzó el asalto hasta que los sujetos se retiraron corriendo.

No se reportaron personas heridas y hasta el momento no existen personas detenidas.

El fiscal Álvaro Pérez indicó a Cooperativa Regiones que "hubo intimidación al guardia y junto con la sustracción del dinero se habría sustraido el arma del guardia".

"Hasta el minuto se están trabajando tres sitios del suceso: el banco, se encontró el vehículo en el cual se retiraron del lugar y se encontraron especies que podrían corresponder a esto (el robo), es decir, gorros y pasamontañas", añadió el persecutor".

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, al interior de la sucusal bancaria había cerca de 10 clientes, 20 funcionarios y un vigilante cuando ocurrió el hecho.

En tanto, el avalúo del robo no ha sido informado y la investigación está en manos de la Brigada de Robos de la PDI.