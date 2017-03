Opinión 16-03-2017

Opinión sobre la reforma al código de aguas y una propuesta integral para el buen uso del agua de riego

El día Viernes de 10 de Marzo, en el Teatro Municipal de Linares se llevó a cabo una importante reunión sobre la reforma al código de aguas. El lugar estaba completo, incluso hubo gente en las afueras, en calle Independencia. La mayoría de los asistentes fueron agricultores de la VII y VIII Regiones, más de 700 personas. Los asistentes principales representan a Juntas de Vigilancia de los ríos que bañan nuestras cuencas regionales. Y por supuesto personas independientes de partidos políticos como quien escribe, pero comprometidos y con opinión propia para aportar. Eché de menos por supuesto a parlamentarios de otras corrientes políticas y más a los senadores que pertenecen a la Comisión Especial de Recursos Hídricos, sólo estaba don Víctor Pérez; actualmente estas reformas están en esta comisión y faltan dos más por lo menos: Comisiones de Agricultura y de Constitución. También por parte de la organización del evento faltó el micrófono móvil para que los participantes pudiéramos opinar o consultar a tan importantes autoridades. Fue muy bien interpretado esto por un Señor que a viva voz solicitó opinar, pero nadie lo atendió. Simplemente se ofreció escribir en unas tarjetas las consultas, de la cual sólo se leyó una, pues el tiempo también no fue calculado. Por lo cual uno mal piensa que esto fue solamente un mitin político para reunir firmas y dictar un llamado a la movilización social. La última intervención de un dirigente transportista fue muy clara al respecto. En lo personal no me presto para ello, pues fui a informarme y a opinar, pues tengo propuestas técnicas en la materia. Vivo en un país democrático y cada opinión es sujeta a evaluar. Leí las reformas y también estoy de acuerdo en el punto principal que se discute, pero hay diversas maneras de solucionar un problema. Ese es mi punto. Estoy de acuerdo con los agricultores en el sentido de tener la seguridad para regar los cultivos y dar de beber a sus animales. Pero seamos francos, el tema no va por los agricultores pequeños y medianos, sino, desde mi punto de vista va por el lado de la minería y las plantaciones forestales, quienes sí afectan y en gran medida a los ecosistemas adyacentes, incluyendo culturas locales y sus cultivos. Y con respecto a los mega cultivos o mono cultivos que también afectan a una larga cadena de aspectos sociales, económicos y ecológicos. Lo he visto en el Norte grande y en la costa de la VII región. Son estas las empresas que más deben ser reguladas en cuanto al uso del agua, pues los ecosistemas son frágiles. Una mirada global de cómo desarrollarnos es el gran punto, pues el actual sistema es un caos; un caos aceptado socialmente, pues poco debatimos con respecto a cambiar o reformar muchos aspectos de nuestra vida.

En esta reunión faltó hablar en profundidad de los efectos del cambio climático ( lo mencionó sucintamente don Juan Antonio Coloma), los cuales son evidentes; los negociados truchos entre grupos asociados al agua y las generadoras de energía ( invité a un gringo agricultor que está haciendo el estudio en la zona de Pelarco y San Clemente, pero no quiso asistir) ; las políticas de generar infraestructura para almacenar agua y adoptar nuevas tecnologías como la desalinización (lo mencionó levemente don Victor Pérez). Sería mucho más largo este artículo si habláramos de los otros aspectos positivos de la reforma.

Lo primero que uno se pregunta es ¿de qué trata esta reforma? Y por supuesto conocer el texto del código de aguas, pues sin información no puedo opinar. En resumen trata de lo siguiente esta reforma: Derecho del agua, el cual pasa de ser perpetuo a temporal; redefinición del concepto de derecho de aprovechamiento de las aguas, su caducidad y categorización de los posibles usos del agua. La reforma por supuesto abarca muchos más aspectos, pero la reunión más bien se avocó a tratar el primer punto y con justa razón. El Senador Larraín desde mi punto de vista dio una explicación que representa muy bien a su conglomerado y es el aspecto constitucional del tema. Estoy totalmente de acuerdo pues en un régimen totalitario el agua pasaría a ser administrado por el gobierno de turno a su antojo. El Código actual tiene una data de 1981 y es muy necesario reformarlo pues el agua ESCASEA y no abunda como dijo el expositor de Ñuble. Son los extremos que chocan, como siempre: el agua en manos privadas o estatales. Una mixtura es la solución. Digo esto porque nosotros los ciudadanos informados sabemos que las aguas que consumimos y usamos debemos pagarla y a un alto precio; ¿tiene que ver? por supuesto. ¿Quién alega por los altos costos del agua potable hoy en día?, ¿ quién alega por el uso inadecuado del agua en la agricultura?, ¿ quién escucha y defiende a los pequeños agricultores que ven mermadas sus aguas por efecto de las mineras y de las plantaciones forestales?. Como antes de asistir leí sobre el tema, pude conocer la opinión de Ronald Bown, presidente de ASOEX, quien está de acuerdo con las reformas, excepto en lo tratante a la propiedad del agua; su opinión es que se debe seguir conversando sobre este aspecto. Seguir conversando, no hacer de esta reforma un caos social. Esta es una muestra más de cómo los políticos manipulan a los inocentes, en este caso a los agricultores, quienes obviamente quieren producir para alimentar. Lamentablemente han pecado de ingenuos pues no sólo los manipulan los políticos, sino que también los intereses económicos de transnacionales por medio del paquete tecnológico: pesticidas, fertilizantes, alimentos para animales, etc. Esto hay que conocerlo muy bien y quien escribe lo sabe muy bien. Participé en muchas organizaciones ambientales antes de ser un eco-emprendedor. Pero no en organizaciones que todo lo critican, sino que proponiendo sistemas de agricultura sustentables. Organizando ferias, charlas, seminarios, etc. Ahora lo hago, pero particularmente, pues también me aburrí de sólo hablar. Si tuviéramos una mayor autocrítica talvez resolveríamos los problemas de una manera integral. A mi sector también lo critico, pues falta unidad, me refiero a los orgánicos y similes. De hecho ni siquiera pienso en diferenciarnos, sino unirnos todos, pues todos debemos administrar bien un elemento vital no sólo para nuestros aspectos materiales.

Chile tiene una oportunidad única para ser un gran productor de alimentos, pero sanos, orgánicos; lo hablo con propiedad pues hemos hecho la propuesta por diversos medios. Incluso puedo ofrecer la exposición oral sobre ello a las agrupaciones que me lo soliciten. Sin embargo el Gigante Egoísta es muy grande, lo conozco y da miedo; da miedo por su sordera y apatía.

Vamos a la propuesta, pues el hombre de campo es concreto y directo:

1) Con respecto a la propiedad: en lo general se debería proponer un uso eficiente y la propiedad debería ser en un régimen mixto, pues si un porcentaje se va al mar, esa agua debería capturarse y almacenarse. Tal como se hace en Israel. Una parte es mía y otra del Estado. El objetivo es incentivar el buen uso, con tecnología y sistema de incentivos.

2) El agua se usa en forma desmedida en los riegos en general. El expositor principal lo confirmó; el 84% de las aguas de riego va al mar. Entonces el objetivo sería ir bajando paulatinamente las pérdidas. El Senador Coloma dijo que existen aproximadamente 36 instituciones ligadas al área agrícola, es decir, un desorden y exceso. Alguna vez leí que se aunarían estas instituciones para crear un organismo común. ¿ Han hecho algo al respecto los legisladores?.

3) Que el Ministerio de Agricultura se ponga la camiseta 100 % orgánica. Ya no es una utopía producir orgánico, lo hacen los principales países, los más desarrollados e inteligentes. Lo que pasa es que hay muchos mitos y desconocimientos al respecto. Para solucionar esto debería hacerse una búsqueda de los mejores profesionales para enseñar estas técnicas a los agricultores. La calidad de los suelos y los productos hortofrutícolas subiría de uno a cien. Ya todos sabemos las ventajas de lo orgánico; más aún cuando se está hablando de comidas sanas, en particular para los estudiantes. Conocí personalmente a agricultores orgánicos de buena calidad, pero ya se están muriendo por la avanzada edad. Estas temáticas deberían ahondarse en las escuelas agrícolas y las universidades. Linares en particular podría ser líder si lo quisiera.

4) Mi propuesta comprobada 100 % en Linares, en mi centro educativo y demostrativo: promover el uso de tecnología solar para bombeo de agua y distribución por medio de modernas técnicas como el riego con cinta textil exudante. Se ahorra por lo menos un 60 % o más de agua. No se paga energía eléctrica, pues se obtiene gratis de la radiación solar; se usa de manera eficiente por medio de modernas técnicas de material poroso y además bajo tierra, con menos pérdidas por evapotranspiración; y además fomentando la fertilidad del suelo por medio de la aplicación de humus de lombriz, cuestión que se basa en el reciclaje de la materia orgánica.

Confío en la gente de campo en el sentido que debe exigir las propuestas concretas de los legisladores; ampliar el debate, pero debate de verdad, no como esta reunión, que más pareció un receteo de nuestra memoria materialista; no volcarse a las calles por un punto, nefasto por supuesto, como lo dijo el Alcalde de Linares. Debatir, conversar, reflexionar, tomar aire y luego opinar, no con la cabeza caliente, como dice un abogado amigo. Y ojo, que tampoco me gusta este particular gobierno, pues es más de lo mismo. Lo que queremos realmente las personas es vivir en un ambiente sano, con ideas claras. Pero conversando.



(Jorge Soto Yáñez, Permacultor)