Opiniones de un payaso: Heinrich Böll

La imagen del payaso ha ido sufriendo paulatinamente una evolución desde su retrato cortesano de bufón, arlequín o saltimbanqui, donde podía darse algunas licencias con la nobleza, pasando por el cómico circense que hace las delicias de los niños, hasta su utilización en el cine negro y de terror en el que inspira ya no simpatía sino temor y afecta la tranquilidad y buen dormir de los niños…

En este libro de Heinrich Böll, el escritor alemán que obtuvo el nobel en el año 1972, el payaso es también un personaje que no se ajusta al perfil que tenemos en la tipificación estereotipada del clown; por el contrario, es un ser muy lúcido que expone a partir de su vertiginosa decadencia los pormenores de una sociedad alemana de postguerra, que debe lidiar con el nuevo orden, pero que parece no incomodarse con el pasado nazi que en su oportunidad abrazó fervorosamente, en la que la moral religiosa hipócrita y fingida y el doble estándar parecen ser la medida del comportamiento aceptado socialmente.

La historia nos narra –en primera persona- la vida de Hans Schnneir, quien se describe a sí mismo como “un payaso, de profesión designada oficialmente como "Cómico", no afiliado a ninguna Iglesia, de veintisiete años de edad”. El cual se sitúa en el presente, pero que a través de un racconto y la técnica del flash back nos va reconstruyendo su vida y la de la sociedad alemana nazi y de postguerra.

Muchos acontecimientos importantes han marcado su vida y le han llevado a una situación de decadencia en la que se siente absolutamente solo, decepcionado y sin una salida clara. Sus fracasos en el plano amoroso, social y profesional unido a su consecuente postura le van cerrando paulatinamente todas las puertas. Sus conocidos, los que en la práctica mantienen un discurso muy piadoso, pero que no materializa –para él ningún tipo de ayuda económica real.

Hans proviene de una familia acomodada, pero en la que jamás se sintió feliz y en la que padeció - a pesar de la fortuna familiar- muchas estrecheces por la tacañería de sus progenitores. Su padre es accionista de varias empresas y su madre una dama de la alta sociedad alemana, su hermano estudia teología y será sacerdote, pero su hermana Henriette murió en el ejército alemán siendo muy joven al enrolarse en la CDA lo cual provocó un sisma insalvable entre Hans y su familia, especialmente con su madre.

Hans estuvo muy enamorado de Marie, una católica conservadora con la que fue pareja por tres años, que sufrió abortos naturales y con la cual no se casó porque no quiso firmar un documento en el que se comprometía a educar a sus hijos –que nunca tuvo- en la fe católica. A partir del rompimiento con su pareja su carrera y su vida empiezan a decaer, pierde el amor por su trabajo y por la vida, hasta convertirse en una especie de paria, que no es aceptado en el círculo católico al que pertenece Marie, por su conducta anticristiana y su vida disipada, ya que ha caído en el alcoholismo y pese a su talento, parece no tener un futuro artístico.

Opiniones de un payaso es un retrato muy vivido y descarnado no aplica solo a la sociedad alemana de posguerra, sino de cualquier sociedad, en la que las apariencias, el arribismo, el doble estándar, la moralidad pacata e hipócrita se han impuesto como comportamientos aceptables y correctos. La doble moral de aquellos que predican amor a los demás y caridad, la doble moral de sus padres que fueron parte del aparato que apoyó al nazismo y que ahora se camuflan como gente que lo recuerda con horror, la doble moral de la católica Marie que fue incapaz de soportar vivir en “pecado” con él pero que no tuvo peso de conciencia al abandonarlo por otro hombre, la doble moral del público que un día lo aplaudió y que ahora lo mira con tristeza, esa doble moral es retratada con maestría por Böll.

Alguna de las muchas reflexiones que aparecen en el libro y que son muy contemporáneas pese a los ya más de 50 años desde su publicación: “Una vez discutí con Kinkel sobre el concepto que él tenía del «sueldo mínimo». Kinkel pasaba por ser uno de los más geniales especialistas en tales temas, y creo que se habló del sueldo mínimo para una persona que vive sola en una capital, no contando el alquiler, fijándolo en un principio en ochenta y cuatro marcos, y más tarde en ochenta y seis. No quise, en modo alguno, oponerle la objeción de que él mismo, a juzgar por aquella irritante anécdota que él nos contó, sostuvo por sueldo mínimo suyo, uno treinta y cinco veces superior a aquél. Tales objeciones pasan por demasiado personales y de mal gusto, pero el mal gusto consiste en calcular así el sueldo mínimo de los demás”.

“En casa nos acostumbraban a leer en voz alta la biblia a cualquier oportunidad, porque nuestra familia está llena de pastores, pero ninguno ha hablado hasta ahora sobre las mujeres del evangelio”



(Jaime Gatica, profesor)