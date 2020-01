Política 30-01-2020

Oposición en Linares sin definiciones para postular a sillón alcaldicio



Mientras en Chile Vamos esperan definiciones, en la oposición analizan su propio escenario político, de cara a las elecciones municipales de octubre de 2020. Reconociendo que no tienen alternativas claras para postular a la alcaldía de Linares.

Esto, porque aún no se aúnan criterios respecto de qué hacer para contar con un proceso destinado a levantar una o un postulante al sillón alcaldicio. Porque tampoco existen alternativas en los diversos partidos políticos.

Michael Concha, Concejal del Partido Socialista (PS), reconoce este panorama: “lo que pasa es que en nuestro sector, la oposición, ni siquiera todos los partidos cuentan con un postulante a Alcalde, sea hombre o mujer. El PPD ha adelantado algo con Myriam Alarcón, pero la DC está ahí con Waldo Alfaro, pero nada seguro, lo propio mi partido… lo mismo ocurre con otras colectividades políticas”.

Agregó el Concejal PS, quien va a la reelección, que “hasta se muestra un independiente como Carlos Gajardo, a quien también se podría considerar, pero no sabemos si tendremos alguna gran asamblea de la oposición, para tomar decisiones sobre una primaria del sector.”

Para los próximos meses, tendrá mucha incidencia en escenario de la Movilización Social, que vino a cambiar también las prioridades de lo que la comunidad espera de sus alcaldes y concejales.