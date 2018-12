Policial 30-12-2018

Oposición reacciona a recurso de protección del alcalde de Talca

“El alcalde confirmó que no tiene vergüenza. Una autoridad no puede pedirle a la justicia que proteja sus derechos constitucionales, en circunstancias que posee un historial de notable abandono de deberes y faltas a la probidad, conocido por todos”, dijo el vocero de la Mesa Comunal de Oposición, Gonzalo Parada, respecto al recurso de protección que presentó el jefe municipal, Juan Carlos Díaz, ante la Corte de Apelaciones de Talca, para inhibir la resolución de la Contraloría que recomienda a los concejales iniciar un proceso de destitución.

“Díaz sigue mintiéndole a la ciudadanía. Ayer señaló que un alcalde no puede ser juzgado por una comisión especial. Yo le aclaro a este señor que el Tribunal Electoral no es una comisión antojadiza; es la instancia establecida precisamente por la Constitución para conocer asuntos vinculados a las elecciones y a las autoridades elegidas por voto popular”, agregó el también presidente del PPD en Talca.

Patrocinado por el estudio jurídico que lidera el ex ministro de Justicia Isidro Solís, el jefe municipal ingresó la acción legal el pasado 22 de diciembre frente a una supuesta “amenaza a mi derecho fundamental a la igual protección de la ley en el ejercicio de mis derechos, toda vez que se pretende seguir un juzgamiento en mi contra por una comisión especial”, según indica el documento presentado en la corte con el número 3479-2018.

Ejecutando la instrucción de Contraloría, Figueroa firmó un poder notarial para tramitar la petición de remoción del alcalde ante el TER, el pasado 2 de diciembre, junto a sus colegas Sixto González (PC) y Hernán Astaburuaga (PS). La solicitud no contó con el apoyo del concejal Victor Inzulza (IND-PR), quedando sin quorum para llegar a puerto.

“Es un desacato a la autoridad y a la ley. (El alcalde) presionó a sus pares para que no cumplieran con el hágase efectivo contra el responsable”, añadió Figueroa.

Por su parte, Díaz se ha defendido afirmando que “yo en el 2014 era funcionario municipal y el TER establece responsabilidades políticas y como alcalde no he incurrido en ninguna falta”.