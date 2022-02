Policial 19-02-2022

ORDENAN REABRIR CASO DE CATHERINE VASQUEZ

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el sobreseimiento de la causa y ordenó al Ministerio Público realizar una serie de pericias en el caso



El pasado 10 de diciembre Juzgado de Garantía de Linares dictó una resolución que decretó el sobreseimiento definitivo y total de la investigación por la muerte de Catherine Vásquez, hecho ocurrido el 29 de mayo de 2018.

Frente a este fallo, la familia de «Catita», presentó un recurso de apelación, argumentando que no se han desarrollado cuatro pericias relevantes para el resultado de la investigación, las cuales están involucradas con el principal sospechoso del crimen.

La Corte de Apelaciones indicó que «si bien, en lo formal, se decretaron las diligencias ordenadas por el Juzgado de Garantía, en la práctica, no fueron cumplidas en su totalidad por la Policía de Investigaciones, encontrándose pendiente parte de ellas, sin que se hubiesen aportado antecedentes serios que expliquen y justifiquen los motivos o razones por los cuales no pudieron ser desarrolladas». Con este fundamento, se rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo y se decretó la reapertura de la investigación y ordenó que en un plazo de 120 días se desarrollen las diligencias pendientes, como la incautación de los teléfonos del principal sospechoso, el análisis del tráfico de datos y llamadas, fotos de las lesiones denunciadas por el sospechoso, entre otras.

La determinación fue pronunciada por la Segunda Sala de la C.A. de Talca, integrada por Fiscal Judicial Gonzalo Enrique Perez C. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca con fecha 17 de febrero de 2022.