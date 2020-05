Crónica 17-05-2020

Organismo Técnico de Capacitación “Motiva” de San Javier: “Nos hicimos la idea que teníamos que salir adelante”



En tiempo de cuarentena por motivo de esta pandemia, muchas empresas se han reconvertido adoptando diferentes modalidades como una forma de sortear los embates de permanencia en el mercado y no sucumbir producto de los efectos de las restricciones para operar que ha dictaminado la autoridad sanitaria.

Más allá de este escenario, hay quienes han visto producto de este escenario una nueva oportunidad para crecer y fortalecer sus negocios.

El acompañamiento realizado por el Centro de Negocios Sercotec de Linares, “ha permitido que actualmente y pese a la pandemia que nos afecta, estemos trabajando en conjunto para elaborar una estrategia que permita posesionarnos en el mercado; lo que creemos va por buen camino ya que las reuniones sostenidas y el asesoramiento concretado va configurando un camino que consideramos dará buenos frutos”, asegura Maritza Huerta, fundadora del organismo técnico.

La profesional cuenta que conocieron el trabajo que lleva adelante el centro por las asesoría recibidas anteriormente y que la llevaron a resultar beneficiada con subsidios de programas de Sercotec; lo que se convirtió en la antesala para ir derivando en nuevas ideas de negocio, valorando en hoy “el acompañamiento personalizado que nos han entregado. Hemos visto que siguen adelante con varias capacitaciones online y eso lo reconocemos, así como también que durante este tiempo hemos estado en permanente contacto a través de las diferentes plataformas que existen”.

La consultora abarca áreas como la administración, computación e informática, idiomas, telecomunicaciones, gastronomía, prevención de riesgos, transporte y el ámbito agrícola.

Es el caso de la Empres de Capacitación Motiva de la comuna de San Javier que por estos días ofrece una decena de cursos vía franquicia SENCE para que las empresas no descuiden la capacitación de sus trabajadores, a quienes han decidido mantener en sus puestos o vía la modalidad de teletrabajo, pudiendo ser parte de estas charlas desde sus propios hogares.

“Primero vino lo del estallido social en octubre y cuando creímos que nos íbamos a estabilizar aparece la pandemia; pero lejos de bajar los brazos nos reunimos como equipo y nos dijimos que esto no nos iba a ganar y programamos una estrategia para poder fidelizar nuestra empresa, hacer nuevas propuestas a potenciales clientes y poco a poco hemos ido logrando avances importantes que han permitido mantenernos en el tiempo y también esperamos poder seguir creciendo”; dice Maritza Huerta, fundadora de Motiva Coaching.



Para el director regional de Sercotec, Gerardo Csstillo; “en estos tiempos complejos que estamos viviendo, lo más importante es no perder la esperanza de que vamos a poder levantarnos y seguir adelante con más fuerza. No es fácil, ya que hay sueños, proyectos y metas que el mundo del emprendimiento se ha trazado. Y precisamente porque en Sercotec entendemos este escenario, es que nuestros Centros de Negocios han fortalecido el acompañamiento a empresas como la de Maritza, donde nos están dando un ejemplo de organización y empeño. El acompañamiento que estamos llevando adelante va precisamente de la mano de querer animar a que sigan adelante. Nuestra principal preocupación como gobierno es no dejar solos a personas como ella, que ha tomado el desafío de seguir adelante pese al escenario que enfrentamos, por lo que la animamos a seguir con este espíritu positivo, que nosotros también vamos a estar ahí para entregar las herramientas y asesorías que ellos necesiten”.