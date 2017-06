Crónica 10-06-2017

Organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Franco Parisi dictó conferencia en la UCM

Análisis coyuntural de la economía y política chilena”, fue el nombre del seminario que expuso el académico universitario, Dr. Franco Parisi, quien estuvo compartiendo con estudiantes y ex alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial de la U. Católica del Maule (UCM), este jueves 8 y viernes 9 de junio.

Así como hace algunas semanas estuvo el docente universitario Andrés Velasco, inaugurando el año académico de la Escuela de Administración y Auditoría UCM, ahora fue el turno del reconocido economista, en lo que se enmarca en un ciclo de charlas organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE).

“Ambos han dado sus posturas sobre el desarrollo económico nacional y regional. En el caso del profesor Velasco, se refirió a la economía y al empleo, mientras que Parisi hizo un análisis de la coyuntura nacional, donde incluyó aspectos del índole de finanzas, tributación y administración del presupuesto de la nación”, indicó el académico UCM, Dr. Valentín Santander.

Con este tipo de exposiciones, tal como lo explicó el Dr. Santander, se pretende mostrar a la comunidad, distintas visiones económicas de la actualidad nacional. “La universidad en su concepto, en su esencia, convergen diversas miradas y perspectiva de las problemáticas y nosotros no estamos ajenos a eso y lo promovemos con estas acciones particulares”, sentenció.

Además, el académico de la FACSE destacó la acogida que han tenido estas iniciativas, señalando que “nos alegra la participación de nuestros alumnos de pregrado como la de los ex alumnos, donde por ejemplo, en el evento realizado el jueves en la noche, hubo una masiva presencia de ellos. También evidentemente pensamos en toda la comunidad y los distintos actores que se puedan interesar en este tipo de conferencias”.

“CHILE TIENE MUCHO POTENCIAL”

Dentro de su presentación, Franco Parisi comentó que uno de los aspectos que se necesita potenciar, es la tecnología en el país. “En Chile no se está realizando la investigación y desarrollo que se necesita, por lo tanto, tiene que haber mayor esfuerzo del aparato público” indicó, agregando luego que “hay mucho talento que no está siendo apoyado, porque la tecnología no está al acceso de todos, lo que nos dificulta un mejor desarrollo como país”.

“Chile –continuó-, tiene un potencial único, no solamente por sus recursos naturales, sino que por los chilenos y chilenas, quienes tienen la capacidad de levantarse cuantas veces sean golpeados”.