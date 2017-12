Crónica 29-12-2017

Organizado por la UCM y UTAL Mejores puntajes de la PSU y ranking de notas fueron homenajeados por universidades maulinas

Han sido días felices para aquellos estudiantes maulinos que sobresalieron en la PSU y en el ranking de notas. A sus buenos resultados académicos, que les permite postular con tranquilidad a las carreras que ellos quieran, se les sumó este importante homenaje, en el que estos talentosos estudiantes, pudieron compartir y conocerse.

En la actividad que se realizó en el Centro de Extensión de Talca de la Universidad Católica del Maule, el rector de la UCM, Dr. Diego Durán, les hizo dos invitaciones muy importantes a los homenajeados. Que estudien en la región y que, al momento de elegir una carrera, reflexionen sobre su verdadera vocación.

“Esta región la única manera que tiene de salir adelante, es que aquellos talentosos permanezcan acá, para que podamos desarrollarla lo más posible”, les indicó el rector a los destacados estudiantes, motivándolos luego a que elijan una carrera que “se vincule a lo que ustedes son, o lo que quieren llegar a ser, no lo que quieren llegar a tener. Escojan una que los haga mejores personas y que los oriente al servicio”, les inculcó el Dr. Durán.

Marcela Vásquez, vicerrectora de Pregrado de la Universidad de Talca, junto con felicitar a los estudiantes y a sus familias, aseguró que “en esta instancia y pensando en los talentos maulinos que han sido formados aquí y que tienen sus raíces en la región; creemos que es importante motivarlos para que ellos se queden en el Maule, más aun considerando que tiene una oferta formativa importante en instituciones prestigiosas como la Universidad de Talca y la Universidad Católica, instituciones que están acreditadas y que, por lo tanto, tienen un sello de calidad asegurado”.



ESTUDIANTES FELICES

A la cita a la que acudieron los mejores puntajes y ranking de la región, llegó también Agustín Errázuriz, único puntaje nacional del Maule (en matemática), quien agradeció esta iniciativa y que comentó que cuando vio sus puntajes, se sorprendió por su excelente desempeño. “No me lo creía, tuve que actualizar varias veces la página. Estoy muy contento”, reflexionó.

Carlos Felipe Guzmán (exalumno del Liceo Nuestra Señora del Rosario en Linares), quien fue premiado por mérito académico, agradeció a todos quienes le ayudaron en este éxito. “Estoy contento porque es un gran reconocimiento. Tengo que darle las gracias a mi familia a mi Liceo y a Dios que fue el que más me ayudó”.

“Quiero estudiar Medicina, lo que surge de las ganas de poder ayudar a las personas”, afirmó.