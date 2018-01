Crónica 09-01-2018

Orientación académica y vocacional, un proceso vital en la vida universitaria

Área de Orientación Estudiantil de la Universidad Católica del Maule asesora y ayuda a los estudiantes que tienen dificultades vocacionales.

La UCM presente en todo el ciclo de vida de sus estudiantes, no podía estar exento en su estadía en la universidad. Por ello, desde el año 2008, el área de Orientación Estudiantil de la Dirección General Estudiantil (DGE) coordina el proceso de Reorientación Académica, cuyo objetivo es el de orientar, apoyar y escuchar a los estudiantes que tiene dificultades vocaciones favoreciendo un cambio de carrera interno en la universidad.

“Cualquier estudiante puede postular, solo se tiene que acercar a nosotros durante el mes de agosto para solicitar la ficha de postulación, luego de esto debe continuar en tres etapas durante el semestre”, comentó Francisco Cancino, Coordinador de Orientación Estudiantil UCM.

La primera de ellas es la aplicación de 3 test vocacionales y de personalidad, luego viene la entrevista con el orientador, en donde se les entrega a los estudiantes sus resultados de los test aplicados y se analiza la ficha de postulación. “En esta entrevista se trabajan las motivaciones y expectativas que tienen los postulantes con la carrera que solicitan el cambio, así como también distintas alternativas en el caso de que no fuese seleccionado de este proceso”, complementó Cancino.

Por último, la tercera etapa corresponde a una entrevista con el director (a) de escuela de la carrera a la que se quiere cambiar, ya que es fundamental conocer la opinión de cada Escuela respecto a los postulantes. Una vez cerrado el año académico se analizan las postulaciones y en conjunto con las direcciones se toma la decisión sobre quienes fueron seleccionados.

“Hacemos un balance completamente favorable, los estudiantes que son seleccionados en el proceso destacan de manera positiva en su rendimiento académico y en su motivación por estudiar”, recalcó el profesional de la DGE UCM, Francisco Cancino.

Finalmente, el coordinador de Orientación Estudiantil, agregó que “apoyamos a los estudiantes en este periodo de transición, sabemos que no todos se adaptan de la misma forma, por lo que hay apoyos académicos por parte de la escuela y un seguimiento y apoyo por parte de orientación estudiantil a todos los estudiantes que son reorientados, siempre con el objetivo de favorecer sus aprendizajes y sus procesos de adaptación a la nueva carrera”, concluyó.