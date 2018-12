Opinión 28-12-2018

Origen del nombre Chile

1492 es el año que fueron expulsados (oficialmente) los

Musulmanes de la península Ibérica.

Los Moros, a todos los del Nor Oeste de la Península (Galicia, entre ellos) les llamaban Al – Chiliqui, que significa El Gallego.

El año 1.533 (5) chile fue “descubierto” por Diego De Almagro.

Cuando éste llegó a lo que es actualmente el Norte De Chile se encontró con la sorpresa que había un español viviendo con los “indígenas”.

Era de origen gallego; Es decir un Al chiliqui.

Este nombre, seguramente al igual que otras palabras de origen musulmán, se fue transformando quedando en Chili.

(Un ejemplo de cómo las palabra Al- cayó en desuso está en

Al –Andaluz que se transformó en Andalucía).

De hecho en 1.525 nació Giuseppe Chili en la Isla de gozo en Malta cuando esa isla estaba bajo el dominio, de la corona de España.

Este hombre, el supuesto “Chili”, según lo anterior, con el que se encontraron los españoles, aparentemente, se había ido lejos de sus connaturales.

La razón de su auto exilio es que Francisco Pizarro había ordenado cortarle las orejas, según ha llegado a nuestro conocimiento, por un delito cometido. (¿Hurto?).

Esta humillación lo llevó a irse lejos.

De ahí que tenía el mote de “el Desorejado”. Su nombre era Pedro Calvo De Barrientos.

Los españoles iban con el conocimiento que donde se dirigían se era dominio de un Cacique llamado Ti-Li. (Seguramente no tenía ese “título”: “Cacique”, por lo que se verá).

El “Desorejado”, al llegar Almagro tenía mucha ascendencia sobre los aborígenes; al parecer por que tenía el don de adivinar y sanar.

Por el hecho de no tener orejas, creían que tenía atribuciones mágicas. (Según historiadores y cronistas, este hecho de “tener algo diferente” no sería el único caso de atribuir a alguien “poderes” sobrenaturales.

(Este podría ser el germen de la leyenda del Machi Blanco, en Aconcagua, que es lugar hasta donde llegó Calvo y Barrientos).

Es por lo que los españoles, para sorpresa de ellos, fueron muy bien recibidos

El “desorejado”, al llegar Almagro, tenía conocimiento de la rivalidad entre éste y Pizarro; por eso es de suponer, por la afrenta que le hizo Pizarro, buena la recibida que tuvo Almagro.

Curiosamente el cacique Ti-Li no aparece nombrado nunca más, entre los cronistas, desde la llegada de Almagro.

¿No sería que el cacique ti-Li fuese el mismo “Desorejado” y que el nombre ti-Li era fonéticamente lo que sonaba a los oídos de los nativos?

Ahora, porqué, o cómo, llegó con el nombre Chili donde los aborígenes.

Junto con Calvo y Barrientos llegaron dos españoles.

Uno siguió hacia el Sur y el otro, Antón Cerrada, quedó un tiempo con Almagro.

Es muy posible que lo llamara así ante los nativos: Chili –como ahora le dirían “Gallego”-.

Por motivos no muy claros Almagro tuvo que huir de lo que es hoy el norte de Chile; al parecer por “discordias” con los indígenas.

Según algunos historiadores el “desorejado” fue con ellos para indicarles un buen camino; pero luego escapó “por estar ya hecho a la vida de los indígenas”.

¿No sería que lo llevaban como rehén ante posibles ataques de los nativos? (En esa época hubo situaciones parecidas).

Quizás por eso se dice que se “se escapó”

Después de que fueron los españoles al valle de ti -li, o Chili, el nombre chili cambió al de Chile. Ahora… ¿Cómo fue eso?

La letra E al final de la palabra debió haberle dado tinte irónico a ésta, pues a los que fueron con Almagro se les decía, en forma despectiva: “A los de Chile”.

Quizás mucha deducción y algo de fantasía…, pero… Es posible…

O puede ser que todo haya sido mucho más simple:

“Los de Almagro”, en una incursión por el sur, se toparon con Colo Colo y su hueste, y por eso nos colocaron así -Chile- …Por lo “picante”.



(Manuel Antón)