26-05-2019

Origen del nombre de algunos países americanos

CULTURA GENERAL: La docencia fue mi trabajo y por ende, mi labor social y como antes, después y ahora trato de seguir entregando “ cultura” que se traduce en saberes, instrucción .Parto de la base que la cultura es en verdad un complejo que incluye conocimientos, arte, creencias, moral, costumbres y hábitos que, como es sabido, primero es adquirida por cada individuo, entregándola después a la familia y a la sociedad a que cada cual pertenece.

Por la misma razón, esta crónica, apunta a todo lo anterior, no entregando particulares puntos de vista y opinión, sobre el tema central que, solo trata de recordar versiones sobre el origen de la palabra que identifica a cada país .Pero antes, enfatizo que la palabra cultura se define en las ciencias sociales, como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidas de generación en generación, a través de la vida en sociedad.

Por lo cual, esta vez recordaremos algunas ideas que cada país tiene acerca del origen de la palabra que identifica a cada uno de éstos, aprendidos de generación en generación que, tal vez, nunca se conocerá el verdadero origen de dicha voz. Partamos de nuestro propio país: CHILE.

¿ Estamos seguros que la voz Chile, proviene del quechua “ Chilli” o confín de la parte sur del imperio inca? ¿ O fue por el nombre de un cacique muy renombrado en el Aconcagua en la época del descubrimiento de este reino llamado TILI? O a lo mejor la palabra Chile, proviene de otra voz quechua “ Chilli o Tchili” que significa frío o nieve. Pero al respecto hay también otras versiones. Algunos como el sociólogo Julio García asegura que la palabra Chile proviene del mapuche “ Chileufu” que significa” país de los ríos eternos”, otros estudiosos, lo descartan por completo.

Personalmente, recuerdo que en el colegio, nos enseñaron que la palabra Chile, viene del grito de un ave “ Trile” que en su canto se oye como “ Thrile o chili” ¿ Con cual versión nos quedamos? Difícil tarea ¿verdad? Lamentablemente en nuestro caso nadie puede decir cuál es la verdadera y menos atreverse a decir “ mi opinión”.

Por lo mismo, os invito a conocer el origen que los países americanos dan al nombre de sus respectivas naciones .Empecemos por:

BOLIVIA: Debe su nombre al Libertador Simón Bolivar. Antes este país era conocido como Alto Perú.

BRASIL: Como es sabido este país es el más grande de América. Su nombre proviene de un árbol llamado “ Palo Brasil” cuya madera es muy conocida por su color rojizo.

COSTA RICA: Los descubridores lo llamaron así, por la gran cantidad de minerales que poseía. Para otros, Costa Rica es un diminutivo del apellido de de Cristóbal Colón y significaría Tierra de Colón.

EL SALVADOR: esta denominación hace referencia a Jesucristo. Anteriormente se llamó San Salvador.

ECUADOR: Su denominación hace referencia al Ecuador terrestre.

CUBA: Se llamó primero en lengua de los indios simonei “ Cuba” que significa “ montaña”. Pero antes los españoles la denominaron “ Fernandina” en recuerdo del rey Fernando el católico.

GUATEMALA: Su nombre es de orgen maya y es un derivado de la palabra Quaunthemallan que significa < lugar o tierra de muchos árboles>

HONDURAS: Este nombre fue elegido por Colón, debido a las profundidades de las aguas en sus costas donde él y sus hombres tuvieron muchos problemas para desembarcar.

NICARAGUA: Deriva su nombre de un cacique llamado Nicaraw, reino de grandes depósitos de agua.

PANAMA: Su nombre es de origen indígena y significa “ abundancia de peces ,mariscos y mariposas. Otra versión dice que podría significar “ más allá “,mientras que otros dicen que ,fue el nombre de un cacique.

PERU: Su nombre original era VIRU. Cuando los europeos llegaron a visitar esta zona ,no entendieron su nombre y comenzaron a llamarla < Perú>. Sin embargo existe otra versión que dice que Perú era el nombre de un gran cacique conocido como VIRI y de allí proviene el nombre de Perú.

PUERTO RICO: Los españoles lo llamaron Puerto Rico, pero los aborígenes de éste, siempre la llamaron Boriquen que significa Tierra de los Grandes Hombres.Otra versión dice que la voz anterior significa Tierra de Cangrejos

REPUBLICA DOMINICANA: En compañía de Haití forman una sola isla que los españoles denominaron como “ La española”. Actualmente la isla se divide en dos regiones: Haiti y República dominicana. Ahora bien el de Dominicana viene del latín “ Dominicum “ que significa Domingo. Su capital Santo Domingo es denominada así en honor a Domingo de Guzmán Garcés, que fue un teólogo español, nombrado < santo> en el siglo 13.

URUGUAY: Viene de la voz guaraní que significa “ Río de los pájaros”

PARAGUAY: Su origen proviene también del guaraní “ lugar de aguas veteadas.Otra versión dice que significa “ Río de caracoles”.

VENEZUELA:Fue descubierta por el navegante Alonso de Ojeda, acompañante de A. Vespucio. En la navegación por sus costas encontraron la zona denominada Golfo de Venezuela y vieron a pueblos nativos que en forma peculiar construían sus chozas elevadas por postes sobre el agua. Vespucio que era de origen italiano las encontró parecidas a las de la ciudad de Venecia, por ello denominó a esta zona como Venezziola que significa “ Pequeña Venecia” al final toda la extensión la llamó Venezuela

ARGENTINA: Su nombre proviene del latín “ Argentum” que significa .De ahí viene otra denominación : Río de la Plata que, anteriormente se llamó Mar Dulce. Otra versión dice que en el descubrimiento ,un muchacho hecho prisionero por los indígenas constató que éstos, usaban joyas como amuleto, que las que eran confeccionadas en “ plata” y por ello, fue bautizada esta zona con el nombre de este preciado metal.

MEXICO: Voz que proviene del lenguaje de los aztecas llamado naguach y que significa el ombligo de la luna.

No puedo finalizar esta exposición sin dejar una pregunta para mis lectores. ¿ Sabe Ud. el porqué nuestro continente se llama América y porqué no se llamó Colombia si fue descubierto por Colón? Al parecer otro, trató de llenarse de títulos y ser coronado como descubridor de parte de nuestro continente .Lo hizo a través de sus relatos ,pero en el fondo no fue nada más que un mentiroso y ladrón de gloria…….

Como puede ver Ud. siempre hay algo que aprender, para crecer culturalmente.





Rene Recabarren Castillo

Profesor Normalista