Opinión 26-07-2020

Orígenes del Estadio de Linares



En agosto de 1918, la recién fundada Federación Sportiva de Linares, en crónica publicada en el diario La Estrella de Linares, dio a conocer la iniciativa de “varios caballeros de Santiago” para construir un estadio en esa capital, donde incluso hubo aportes de veinte mil pesos, una cuantiosa cantidad para la época. Pensaron replicar la idea en nuestra ciudad.

La Federación Sportiva de Linares, entidad fundada para unir a todos quienes practicaban actividad física en Linares, planteó la necesidad de contar con un campo deportivo similar. En esa época “las canchas” en las cuales se jugaba futbol era una de Salesianos y otra donde estuvo maderas Reynares, en los alrededores del Liceo de Hombres, todas, simples potreros. En la nota de prensa se destacaba la colaboración del Alcalde Manuel Salvador Rebolledo y no se dudaba que se contaría con el aporte de los linarenses. Pero éste fue escaso.

Finalmente, se logró llegar a un acuerdo sobre un terreno que medía “como dos cuadras” situado en calle Rengo, lado sur, frente a calle Carmen.

La escritura de compraventa se firmó el 24 de marzo de 1920 y se acordó el siguiente pago: cinco mil pesos al firmar la escritura, tres mil pesos al primer año, cuatro mil pesos al segundo y tres mil pesos al tercero. Por la deuda, no devengaría intereses. De la cuota inicial se dieron mil pesos y los cuatro mil restantes se entregarían el 1 de junio de ese año de 1920. (La Estrella, 26 de marzo de 1920).

Integraban la Federación Sportiva, los señores Guillermo Moreno, Presidente y Reinaldo Lara, César Reyes y Florín Espinosa como directores.

El 6 de abril de 1920, la Federación ya había tomado posesión del terreno y se limpió y demarcó el recinto. El predio era prácticamente un hoyo que debió rellenarse con gran esfuerzo. Las obras que se ejecutarían de inmediato, y para lo cual se pidieron erogaciones a la comunidad, eran una casa para el cuidador, dos canchas de fútbol, un velódromo, una cancha de tenis, baños adecuados, gimnasio, cancha para frontón y bochas. El 26 de abril, se informaba que los trabajos en el estadio estaban muy avanzados y “En pocos días más quedará arreglada la cancha de futbol”. (La Estrella de Linares, 6 y 27 de abril de 1920)

El 15 de julio de ese año, se anunciaba la inauguración del estadio para el domingo 18 próximo. Para ello se adecuaron improvisadas ubicaciones a fin de recibir a invitados y al público, estando listas dos canchas de futbol donde se disputarían sendos encuentros.

Como los linarenses aún no sabían dónde se ubicaba el nuevo estadio, en nota de prensa del 16 de julio, se precisaba que él estaba en calle Rengo, “dos cuadras al oriente de la curtiembre del señor Camalez”.

La ceremonia de inauguración se realizó a la trece treinta, donde, tras la llegada de las autoridades, salieron a la cancha los equipos “Prats-Chile” y el “Magallanes, Olímpico y Aldunate”, por el otro. En ambos casos, se trató de una alianza de los clubes existentes.

Resultó ganador el “Prat –Chile”, por dos goles a uno.

Terminado el encuentro, el Presidente de la Federación Sportiva, Guillermo Moreno, desde lo alto de las improvisadas tribunas, leyó un discurso dando por inaugurado el estadio.

De inmediato se sirvió un almuerzo para los asistentes, que fue amenizado por una banda de músicos.

Concluido este festejo, intervino nuevamente Guillermo Moreno y los integrantes de la federación Luis M. Uribe y Pablo Ceroni.

Luego se organizó un espontaneo y concurrido desfile desde el estadio hasta la Plaza de Armas, encabezado por la banda de músicos, donde nuevamente habló Guillermo Moreno. Desde este lugar, la multitud se dirigió al Club de la Unión a saludar al General Pedro Pablo Dartnell Encina, quien a la fecha era Comandante de la II, III y IV Guarnición del Ejército y figura muy influyente en el país. Desde las puertas del Club, Dartnell dirigió emotivas palabras a la multitud y los felicitó por este logro deportivo.

En diciembre de 1920 se iniciaron los trabajos de instalación de las galerías del estadio, toda vez que el recinto fue elegido para realizar el Torneo Hípico Militar a verificarse el 25 de diciembre. Se informa que, concluidas esas obras, se instalarán las tribunas.

En el primer gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo se otorgaron recursos para construir una piscina, cuyos planos elaboró en 1929 el arquitecto Eduardo Carrasco Silva y se puso a disposición del público en el curso de ese año.

No obstante, el campo deportivo tuvo un periodo de abandono en los años cuarenta (se requerían $ 117.635.50 y en caja habían $ 50.000). En virtud de ello el Consejo Local de Deportes (fundado el 4 de febrero de 1944) y la Asociación de Futbol iniciaron una campaña para reparar sus instalaciones.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia