Cultura 07-06-2022

Orquesta Clásica del Maule prepara un nuevo programa





- La nueva entrega del elenco del Teatro Regional del Maule contempla importantes obras de Wagner y Mozart.

Esta semana se vivirá un nuevo concierto de la Orquesta Clásica del Maule, elenco que se presentará el jueves 9 de julio bajo la dirección titular del Maestro Francisco Rettig, en el Teatro Regional del Maule.



Este concierto considera la participación especial de la soprano Andrea Aguilar, para interpretar “Wesendonck Lieder” del compositor alemán, Richard Wagner. Este trabajo es un ciclo de cinco canciones para voz femenina con acompañamiento de piano -posteriormente orquestado por Félix Mottl- compuesto por Wagner sobre los poemas de Mathilde Wesendonck, quien fuera su amante y esposa del banquero y mecenas Otto Wesendonck.



La historia detrás de esta obra no deja de ser interesante. Todo ocurrió en Zúrich, cuando Wagner era considerado un fugitivo político, perseguido por las autoridades alemanas a causa de su apoyo a los acontecimientos revolucionarios de 1848 y 1849. En ese entonces era protegido por su mecenas, Otto Wesendonck. El compositor, casado por entonces con la actriz Minna Planner, no se privó de vivir un romance muy intenso con Mathilde, la mujer de Wesendonck.



Mathilde en ese entonces no se limitó al papel de musa, fue también una interlocutora artística y una confidente intelectual del compositor, lo incidió en su trabajo futuro. Dos de los temas de Wesendonck-Lieder, llevan la acotación de “Estudios para Tristán e Isolda”, una de las óperas más importantes de Wagner.



La orquesta también interpretará la sinfonía N 41 de Mozart, conocida como “Júpiter”.



Se cree que el empresario alemán, Johann Peter Salomon, fue quien dio a la Sinfonía nº 41 en Do Mayor, K.551 (1788) el nombre de la divinidad de la mitología romana, Júpiter. Con ello quiso probablemente resumir en una palabra el carácter triunfal, generoso y solemne de la obra.



Conformada por cuatro movimientos, la Sinfonía n.º 41 es la última de una serie de tres sinfonías que Mozart compuso en una rápida sucesión durante el verano de 1788.



Las entradas tienen un valor general de 4 mil pesos y se pueden adquirir en el sistema VivoTicket.