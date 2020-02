Social 01-03-2020

Orquesta Estudiantil y Coro de Escuela de Música de Linares se presentaron en aniversario de Desafío Levantemos Chile



Una destacada participación cumplió la Orquesta Estudiantil y Coro de la Escuela de Música y Artes Felipe Cubillos de Linares.

La organización fue invitada por Desafío Levantemos Chile a Duao en la provincia de Curicó, donde la institución solidaria celebró los diez años de vida, creada a sólo horas de ocurrido el tsunami y terremoto del 27/f que devastó gran parte de la zona centro sur de Chile y dejó a millones de chilenos afectados por las secuelas del megasismo.

Ocurridos los hechos, Desafío se dio a la tarea de buscar diferentes caminos para ir en ayuda de pescadores, emprendedores y estudiante que sufrieron los efectos de la tragedia.

Se elaboraron planes de trabajo, se obtuvieron recursos y se pusieron en práctica una serie de políticas para colocar de pie a un país que estaba devastado por la fuerza de la naturaleza.



El nexo con Linares

Si bien, el mundo de la pesca y del emprendimiento fueron dos áreas que recibieron directamente la ayuda de Desafío Levantemos Chile, hubo una institución que por esos días deambulaba de lugar en lugar para poder seguir en pie.

La Corporación Cultural Orquesta Sinfónica Estudiantil de Linares recurría a diferentes organismos, colegios e instituciones para realizar los ensayos de sus orquestas Juvenil y Estudiantil ya que no contaba con un lugar propio donde funcionar.

En DUAO, Desafío logró reunir voluntades y recursos para levantar una escuela definitiva, y que vino a reemplazar el lugar donde se habilitó una estructura de emergencia con paneles y bloques para asegurar que el frío y la humedad no afectara a los estudiantes.

Toda la infraestructura quedó a disposición de Desafío, que conocía la realidad de la Escuela de Música de Linares que ya contaba con un terreno cedido por el municipio local y decidió donarlos para se convirtiera en el nuevo lugar que albergaría a este grupo de niños y jóvenes que aportan cultura y entretención a través de sus conciertos no sólo en el Maule sino que en diferentes partes de Chile donde realizan presentaciones.

En la actividad participaron junto a los directivos de Desafío, los alcaldes de Licantén y Santa cruz, además de los rostros de televisión Angélica Castro y Cristian de la Fuente.