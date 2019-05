Opinión 28-05-2019

Oscar Escobar Barahona, y los helados de canela de Taltal

Hace algunos años atrás, mi padre se encontraba trabajando en Taltal, por tal motivo coordinamos nuestras vacaciones de verano para acompañarlo y aprovechar la oportunidad de participar en varias actividades que se estaban desarrollando en la comuna, entre ellas, un Curso de Arte Pre hispano Taltalino dictado por docentes de la Universidad de Antofagasta, para ello, iniciamos el largo viaje, desde las verdes y fecundas tierras del Maule, hasta los desérticos cerros de la región de Antofagasta, en esa ocasión, partimos junto a un par de intrépidos amigos de la familia, me refiero a Oscar Escobar Barahona y Julia Quezada Luharte.

Oscar Escobar, fue presidente de la Cámara de Comercio de Linares, miembro activo del CESCO (Consejo Económico y Social Comunal) y conductor del Programa Radial “Libre Platica, entre otras múltiples actividades que fue desarrollando durante su larga vida como comerciante y aventurero. Todos los sábados, comenzaba el programa con la siguiente oración; “Muy buenos días estimados oyentes, con mucho agrado damos inicio a una nueva emisión de Libre Platica, la tertulia sabatina, en esta casa amiga, Radio Innovadora FM 104.1, damos la bienvenida a nuestra audiencia y por supuesto saludamos a nuestro técnico radio operador, qué sábado a sábado comparte con nosotros la emisión de este Programa.” Por su parte Julia Quezada, representa a la compañera de Viaje por excelencia, ya que, con su permanente espíritu de aventura, había logrado reunir los diversos elementos e insumos necesarios para viajar por diferentes lugares de la región y del país. Con ambos osados compañeros, recorrimos gran parte de las abandonas salitreras, cementerios y estaciones de la región, sin embargo, la historia la hacen las personas, por ello, con posterioridad nos enfocamos en reunir las direcciones y coordenadas precisas para compartir con los más diversos e insólitos habitantes la comuna, fue así que reconocimos que cada pueblo tiene sus propios personajes.

Una tarde nos dirigimos a conocer a un par de Hermanos, los cuales trabajaban juntos, sin embargo, no se hablaban hace más de treinta años, las teorías eran muchas, no obstante, la idea era conocer la historia a partir de sus propios discursos. Llegamos pasado el mediodía, a un local que se había quedado atrapado en el tiempo, solo algunos tímidos rayos del sol ingresaban por una de sus ventanas, iluminando tenuemente los productos que vendían en su interior, la propaganda pegada en sus paredes, era a lo menos de un par de décadas atrás, una antigua máquina cobradora reflejaba en una de sus esquinas un pequeño reflejo del sol, un enorme mostrador de madera y vidrio custodiaba herramientas, artículos de aseo y juguetes. Uno de los hermanos estaba frente a la caja y el otro ordenaba unos diarios en el otro extremo del local, comenzamos preguntándoles por una antigua plomada de carpintero que estaba colgada tras el mostrador, situación que nos permitió iniciar la conversación, mi tío Oscar le pregunto sobre varios aspectos históricos de la comuna, mientras yo esperaba inquieto el momento para desde el arrojo juvenil intervenir y preguntar sobre la insólita situación que nos había convocado. El tiempo pasaba y por mi parte no encontraba el tema específico que me permitir colgarme para preguntar, sobre el tema en cuestión, fue así, que sin mediar conexión alguna intervine, “hemos escuchado que usted con su hermano no se hablan desde hace mucho tiempo”. El hombre, arrugo su frente, oriento su mirada a su hermano, cogió los diarios que había ordenado, dio una media vuelta, los dejo tras de él y sonrió, “es cierto” señalo, aprovechando la respuesta inmediatamente replique, ¿Cuál fue el motivo?, mi tío me reprendió suavemente por la indiscreta pregunta, mientras el hombre volvió a fruncir su ceño, apretó sus puños, y casi fruto de un confesión declaro, “ha pasado mucho tiempo, hoy no recuerdo claramente el motivo, o los motivos, sin embargo debe haber sido muy grave, ya que de lo contrario, hace mucho nos habríamos reconciliado”, lentamente comenzó a soltar sus manos, miro de reojo a su hermano y volvió a sonreír con ternura. Mi tío rápidamente cambio de tema, le pregunto sobre el mítico puerto de Taltal, el salitre y su opinión sobre lo yacimientos encontrados a su alrededor, finalmente, le dijo que llevaríamos la plomada de carpintero, la cual envolvió con uno de los diarios que había dejado a sus espaldas. Fui personalmente a pagar, reconozco que no me atreví a preguntarle al otro hermano sobre el mismo tema, sin embargo, al cancelar pude ver como de reojo miro a su hermano, frunció su ceño, apretó sus manos, para finalmente mirarlo con fraternal ternura. Nos despedimos de los hermanos, salimos del local, y compartimos una pequeña sonrisa de complicidad, habíamos podido compartir el silencio de estos hermanos, que sin lugar a dudas habían logrado con los años comunicarse de una manera diferente, sin dejar de expresar su cariño mutuo. Casi al terminar el día, nos fuimos a una de las más antiguas heladerías de Taltal, atendidas por dos hermanas, (las cuales si se hablaban) quienes desarrollaban el clásico helado artesanal de canela y que, según los habitantes de la comuna, el probarlos, aseguraba el retorno en algún momento de la vida a las míticas tierras de Taltal, muy pronto el claro oscuro se hizo presente, las personas comenzaron a salir por las calles, generando la vida nocturna que caracteriza las ciudades del norte.

Los años han pasado rápidamente y aún no hemos regresado a Taltal, quizás este articulo nos proporcione la energía suficiente para preparar el vehículo y volver con el Tío Óscar a las tierras de Taltal.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia) Sociólogo Magister en Educación Prof. de Epistemología