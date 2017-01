Opinión 25-01-2017

Oscar Guzmán y su Programa Radial “Vistazos” se identificaron con Linares durante 50 años

Fue Radio “Soberanía” que mantuvo “Vistazos” hasta el 31 de marzo del 2010, siendo el programa periodístico más escuchado los días domingos entre las 10,00 hasta las 11,30 horas y que por sus 50 años pasó a ser el más antiguo en su modalidad en el país. Creado y dirigido por Oscar Guzmán González, con su lema: “En Linares todos nos conocemos”.

Sin lugar a dudas que Oscar Guzmán González, se convirtió una personalidad en el Linares de ayer, por su trayectoria en “Radio Soberanía”, desarrollando sus aptitudes innatas de Comunicador Social, iniciándolas en el plano deportivo, creando allí “Antena Deportiva”, iniciando en Linares las transmisiones de Básquetbol, desde la Cancha de la Intendencia y también los partidos de Fútbol, desde el Estadio Fiscal cuando jugaba “Lister Rossel” y donde su hijo Oscar Hernán, partió como Relator Deportivo, con mucho éxito.

Quién fue

Nació en Linares un 14 de enero de 1920 y falleció el 18 de diciembre de 1987, a la temprana edad de 67 años, con una vida plena de realizaciones, en favor de su ciudad natal y a través de su programa “Vistazos”, en Radio “Soberanía”.

Fue funcionario en la sección Contabilidad del Hospital de Linares y contrajo matrimonio con Berta Castillo Hernández, también funcionaria de ese centro hospitalario, con cuatro hijos: Oscar Hernán; María Elena; Mirtha y Patricia.

En su juventud jugó básquetbol y estuvo desde entonces ligado al deporte, ya sea como dirigente en el Consejo Local (las Semanas del Deporte, lideradas por Carlos Aburman Fuentes), como a través de los espacios radiales, hasta crear “Vistazos”, que empezó con un horario de media hora los domingos, entre las 9,30 a las 10,00 horas, que por su éxito se adecuó al definitivo, que se mantuvo por años, entre las 10,00 hasta las 11,00 horas y donde en ese horario, “no había casa en Linares y las comunas adyacentes que no lo sintonizara, pasando a tener carácter regional”.

Su proyección estuvo en su hijo Oscar Hernán, que se formó como Locutor Deportivo en Radio “Soberanía”, que le significó ser contratado en emisoras de Chillán y Santiago, hasta quedarse, como Periodista, por 30 años de Radio “Cooperativa”, cubriendo Deportes y Prensa.

Locutores de “Vistazos”

Este programa radial, partía con su característica, que era un marcial marcha alemana y los Locutores leían el Libreto, que escribía su Director, leyéndolos con amenidad pues su contenido rompía moldes y paradigmas, señalando problemas en la ciudad, proponiendo mejoras, especialmente hacia los sectores más modestos, formulando críticas y “tirándole las orejas” a las autoridades, con respeto y señalando siempre lo positivo del diario vivir en la sociedad linarense. No era confrontacional ni de trinchera y siempre defendiendo el progreso de Linares.

Es admirable la constancia de Oscar Guzmán (“Calicho” para sus amigos) en la elaboración semanal de sus Libretos (varias hojas para una hora y media de transmisión) y que los Locutores, comprometidos, al igual que su Director con Linares, los leían con entusiasmo, claridad en la dicción y amenidad, que era otro el sello que poseía “Vistazos”.

Sus Locutores, que marcaron épocas, fueron las duplas de: Pedro Sepúlveda y Gastón Villagra; Raúl Edinson Vergara y Sergio Román; Waldo Guzmán y Patricio Vargas; Miguel Angel Venegas y Rodolfo Troncoso; Samuel Alvarez y Walter Pérez León. Tras el fallecimiento de Oscar Guzmán, y a su propia solicitud antes de partir, continuó como director durante varios años Miguel Angel Venegas. Esta responsabilidad la tomó Walter Pérez un año antes de que dejara de transmitir Radio Soberanía (2010).

Servidor social

“Vistazos” promovió varias iniciativas locales, que aún perduran, como por ejemplo el pavimento del camino al Cementerio Parroquial; con el Senador José Foncea lograron presupuestos para las Tribunas metálicas del Estadio Fiscal y la construcción del primer Gimnasio, que lleva el nombre de “Ignacio Carrera Pinto”, además de otras.

Durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, se desempeñó un tiempo, como Secretario del Intendente Héctor Taricco Salazar, en la coordinación de construcciones de Escuelas en la provincia.

Por su compromiso con Linares y servicio social, fue elegido Regidor en el período 1967 – 1971. Uno de los testigos del asesinato en el Salón de Honor del Municipio del Alcalde Héctor Pinochet Cuello (20 noviembre 1969) y junto al Regidor Juan Giadach Butto, intentaron arrebatarle el arma homicida al Regidor que le disparó, saliendo una bala, dejando un orificio en el ventanal superior del acceso al segundo piso, el cual todavía está allí.

Por su trayectoria, la Municipalidad designó con su nombre, a uno de los pasajes en la Población “Nuevo Amanecer”.

Mi opinión

Era una persona amistosa y siempre alegre, que gozaba de la anécdota que afectaba a algún conocido o amigo suyo. Siempre caballeroso, con quien trabajamos como Regidores en el equipo Municipal entre 1967 a 1971, manteniendo una posición transversal para los proyectos del Alcalde y sus colegas, destacándolos en “Vistazos”.

Era clásico verle recorrer la ciudad en su “Motoneta”, portando un bolso con una enorme grabadora, recogiendo opiniones y sensibilidades de las personas, clubes deportivos, juntas vecinales e instituciones diversas. Fue un adelantado en el periodismo y su programa se mantiene vigente en recuerdo, de quienes tuvimos la suerte de escucharlos.

Para los problemas de la ciudad, lo que decía su programa, prácticamente se convertía en Ley y las autoridades de la época eran receptivas a sus planteamientos. Se decía, por ejemplo, si “Vistazos” denunciaba que había una ampolleta apagada, al día siguiente era repuesta o que baches afectaban alguna calle, rápidamente se reparaba; pues a los problemas les seguía la pista y no los dejaba, hasta lograr su solución, de ahí la añoranza que tiene esta emblemática personalidad, que se destacó en el Linares de ayer.

(N. del A.- Entrevistas y antecedentes proporcionadas por Oscar Hernán Guzmán Castillo (su hijo); Alfonso Astete Bascuñán, Director – Gerente de Radio “Soberanía”, periodista Miguel Angel Venegas y su amigo Manuel Troncoso Ibáñez.)

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de fotos:

1.- Oscar Guzmán recibiendo homenaje por Radio Soberanía de parte de su Director – Gerente Alfonso Astete Bascuñán.

2.- Comida de camaradería en la Radio: desde la izquierda está Marcelino Valdebenito Cea (Control); sigue Walter Pérez León (Prensa); al centro Oscar Guzmán González (“Vistazos”); Waldo Guzmán Aravena (Locutor) y Luis Aurelio Parada (Comentarista Deportivo). (Foto gentileza de Alfonso Astete).