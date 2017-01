Política 22-01-2017

Ossandón: "la vida no se defiende amenazando a las que abortan”

El senador Manuel José Ossandón aseguró hoy que mantiene sus diferencias frente al proyecto que despenaliza el aborto bajo tres causales, pero hizo un llamado a su sector a no caer en extremismos absurdos ni criminalizar a las mujeres que viven este dilema.

“El país se merece un debate que esté a la altura, que no caiga en descalificaciones. En mi caso voy a seguir luchando con toda la fuerza para convencer a quienes no piensan lo mismo que yo, pero tampoco los voy a descalificar porque entiendo que, así como algunos ponen el énfasis en la vida del que está por nacer otros ponen énfasis en la mujer que también sufre al tomar una decisión así" , agregó.