Política 07-01-2017

Ossandón por presidenciales: "no me voy a retirar bajo ningún punto de vista"

El senador independiente, Manuel José Ossandón, valoró haber sido la figura de Chile Vamos con mejor evaluación en la encuesta CEP, empatado con Sebastián Piñera pero con 9 puntos menos de rechazo que el ex mandatario.

Además, en materia presidencial, reafirmó que "es una carrera de 800 metros, se gana en la última vuelta", y criticó el desempeño de Ricardo Lagos y dijo que su caso "es patético" considerando que su campaña ya fue desplegada.

También dijo que "Guillier tiene el perfil para ganarle a Piñera, simbolizan todo lo contrario".

En relación a su propia proyección presidencial, Ossandón explicó que "no me voy a retirar bajo ningún punto de vista". Ello pese a que obtuvo un 2% de intención de voto.

Según el ex alcalde de Puente Alto “la credibilidad va a definir la carrera presidencial y la intención de voto no es para mí lo más importante, porque no tengo mi campaña desatada, como otros candidatos”.

El senador cree ser la mejor alternativa de su conglomerado y está expectante por su cuarto lugar, ya que cree que “la carrera la ganan los cuatro primeros”.

Ossandón señaló que “esto es una carrera de larga distancia y de credibilidad, y yo soy el mejor evaluado de Chile Vamos, junto con Piñera, pero con menos rechazo”.